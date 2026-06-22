Sjuksköterska till Hultsfreds kommun
Hultsfreds kommun, HSR / Sjuksköterskejobb / Hultsfred Visa alla sjuksköterskejobb i Hultsfred
2026-06-22
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Kom och utvecklas tillsammans med oss! Hultsfreds kommun söker nu två sjuksköterskor till vårt team.
Vi arbetar inom kommunal primärvård i ordinärt- och särskilt boende som även omfattar LSS-boenden. Vi har ett tätt
samarbete med såväl kollegor, som med andra aktörer i kommunen - där vårat gemensamma mål är att ge våra patienter det de behöver.
Hos oss har alla en individuell utvecklingsplan och vår unika Kompetensfond gör ditt livslånga lärande möjligt.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro
och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!
1 plats(er).
Hultsfreds kommun söker nu sjuksköterska till vårt team. Vi ser gärna att just du tar chansen!
På Kommunal primärvård blir du en del i ett glatt gäng bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabassistenter. Vi söker just nu sjuksköterska till arbete på dag/kväll/helg.
Som sjuksköterska inom Hultsfred kommun har du ett övergripande ansvar över brukare som är anslutna till kommunal primärvård. Du har även ett ansvar för omvårdnadspersonalens utbildning i omvårdnad och för delegering.
Vi jobbar utifrån KASAM-teorin (Känslan av sammanhang) både mellan arbetskamrater och mot våra patienter. Vår värdegrund, "Vi möts i känslan av värdighet", genomsyrar alla möten med arbetskamrater, andra professioner, brukare, anhöriga och företrädare.
Arbetet innebär kontakt och samverkan inom teamet och med omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare samt slutenvård och primärvård.
Förbättringsarbete ligger oss varmt om hjärtat. För att arbeta hos oss vill vi att du har ett salutogent förhållningssätt med fokus på den enskilde. God samarbetsförmåga och är lösningsinriktad. Vi erbjuder en positiv gemenskap och en härlig arbetsplats.
För dig som är ny som sjuksköterska har vi ett mentorskapsprogram för att stärka upp i svåra frågor som kan dyka upp i det dagliga arbetet. Mentorskapsprogrammet pågår under ett år för den som vill.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska eller närmar dig en examen då du är i slutet av din utbildning. Utöver detta så är B-körkort är ett krav.
Som sjuksköterska hos oss vill vi att du är engagerad och intresserad av preventivt arbete tillsammans med
tvärprofessionella team samt önskvärt om du har kunskap i de kvalitetsregister vi använder, så som exempelvis Senior Alert, BPSD, Mitt Vaccin och Palliativa registret.
Du har ett salutogent förhållningssätt med fokus på den enskilde. Du gillar teamwork och kan samarbeta med flera olika professioner. Du är en engagerad inspiratör som gillar utveckling.
Om rekryteringsprocessen
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Förmåner för dig som medarbetare i Hultsfreds kommun
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
Box 154 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, HSR Kontakt
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter 010-354 20 00 Jobbnummer
9971822