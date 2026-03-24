Sjuksköterska till hudkliniken
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås
2026-03-24
Vill du arbeta på en mottagning med familjär stämning och hög teamkänsla? Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett arbete som är omväxlande, spännande och lärorikt. Där du kan göra skillnad för patienter i alla åldrar.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Hudkliniken är ditt arbete varierande och ger stor möjlighet till utveckling. I arbetet ingår telefonrådgivning, patientkontakt via 1177, start och uppföljning av läkemedelsbehandling samt att assistera vid operation och vid andra mottagningar. Du möter även patienter vid egna mottagningsbesök för start av biologiska läkemedel, hanterar ärenden i samband med och efter läkarbesök, sårvård och såromläggning är en naturlig och viktig del av arbetet. Möjlighet finns att ansvara för eget profil-/ansvarsområde.
Vi erbjuder dig självklart introduktion för att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Hudkliniken ansvarar för vård och omvårdnad av patienter med dermatologiska- och venereologiska sjukdomar i Region Västmanland. Kliniken består av hudmottagning och venereologmottagning. Hit remitteras patienter med olika hudsjukdomar för diagnostik och behandling. På hudkliniken finns även venereologmottagning där patienter diagnostiseras och behandlas för könssjukdomar. På kliniken arbetar 34 medarbetare med olika yrkeskategorier som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, kurator och kanslist. Vi är i dagsläget 8 sjuksköterskor som roterar mellan olika positioner.
Vi arbetar i fina och renoverade lokaler i det gamla sjukhuset, nuvarande Regionhuset.
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som sjuksköterska, erfarenhet av telefonrådgivning samt ett genuint intresse för sårvård och hudsjukdomar. En stor del av jobbet innebär att du kommunicerar med patienter, anhöriga och kollegor därför kräver vi att du har goda kunskaper i svenska språket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic eller annat journalsystem.
Som person är du empatisk, tillmötesgående och har alltid patienten i fokus. Du är trygg och stabil i din yrkesroll och trivs i en varierande miljö som ställer krav på din flexibilitet. Eftersom teamarbetet är viktigt hos oss ser vi att du har förmågan att arbeta med andra, men också att du är strukturerad och arbetar bra självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, 100%. Dagtid mån-fre.
Placeringsort: VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 april 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer sker på plats i Västerås, Regionhuset ing. 4, fredagen den 17 april och fredagen den 24 april
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
