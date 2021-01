Sjuksköterska till högspecialiserad vård inom lungkirurgi och lu - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Solna

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna2021-01-16Är du sjuksköterska och intresserad av att arbeta på ett av Sveriges största universitetssjukhus? Just nu söker vi dig som vill arbeta med högspecialiserad vård inom lungsjukvård: både inom kirurgi och medicinsk onkologi. Vi söker engagerade och utvecklingsfokuserade sjuksköterskor som vill hjälpa till att växa med oss på avdelningen i de nya lokalerna i Solna.Vi erbjuderArbete dag/kväll och helg, eller eventuellt natt-tjänst vid intressePersonanpassad inskolning med kontinuerlig uppföljning efter du börjar arbetaInskolning i blodgasanalys och provtagningArbete med avancerad smärtbehandling, TENS, PCA, samt EDAInskolning i kirurgisk vård: PRE-OP och POST-OP rutiner, telemetriövervakning, Thopaz-drän m.m.Inskolning i medicinsk onkologisk behandling inkl: omhändertagande efter strålning, administrera cytostatika m.m.Introduktionsutbildning inom patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och HudcancerVidareutbildningar inom: smärta, hygien, cytostatika, m.m.Handledarutbildning 7.5 HpMöjlighet att söka betald vidareutbildningVi söker dig somÄr intresserad av akutsjukvård och vill arbeta flödesinriktat med patienten i fokusÄr legitimerad sjuksköterskaHar några års erfarenhet inom slutenvård (är du nyexaminerad är det meriterande om du har arbetat med omvårdnad tidigare och/eller under utbildningen).Är flexibel och har god samarbetsförmåga och vill vara med i att utveckla omvårdnadsarbetet.Varmt välkommen att söka!För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. Personligt brev2. CV3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall)Yrkeslegitimation--------------------------------------------------------------------------------Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Danderyds sjukhus. Tema Cancer har cirka 2 000 medarbetare och utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för patienten. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-01-16Sista dag att ansöka är 2021-02-07REGION STOCKHOLM5526537