Sjuksköterska till hemsjukvårdens jourteam
2026-02-24
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Är du sjuksköterska och letar efter ett jobb som kan vara anpassat efter dina behov?
Vill du jobba i ett team som är både nytänkande och utvecklande, ett team som växer utifrån behoven och där du självständigt kan prioritera och strukturera din arbetsdag?
Då är hemsjukvården platsen för dig! Vi söker just nu efter nya kollegor som vill jobba på anpassade scheman under jourtid

Dina arbetsuppgifter
Inom hemsjukvården träffar och vårdar vi inskrivna patienter i deras egna hem, vi utför allt från enklare bedömningar till avancerad palliativ vård.
Vi jobbar bla. med picclines, portar, drän och omläggningar. Vårt team består av ett härligt gäng med sjuksköterskor och undersköterskor.
Under jourtiden ansvarar vi även för våra boende inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt alla våra äldre på särskilt boende . Vi utgår från Hudiksvall och Delsbo
Jourarbetet är oförutsägbart, inget skift är det andra likt. Ibland har vi lugna perioder och ibland är det många som behöver oss samtidigt. Eftersom vi alltid har restid till våra patienter kan arbetet ändå erbjuda en bra och balanserad återhämtning.Profil
Vi söker nu dig som vill jobba enbart helger. Vi har idag 12 timmars skift fredag - lördag - söndag vilket betyder att du har lång sammanhållen ledighet varje vecka. Arbetstidsmåttet är 37.25 vilket betyder att det finns utrymme för dig att delta på APT och vissa utbildningar som verksamheten har på vardagar.
Vi önskar att du har en god förmåga att prioritera, är van att rådgiva och bedöma samt är trygg och stabil i din roll som sjuksköterska.
Legitimation som sjuksköterska samt körkort är krav
Goda språkliga kunskaper i svenska är nödvändiga, lika som en god förmåga att hantera olika digitala patientsystem
Tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvården är meriterande
Intervjuer sker löpande så tveka inte med din ansökan. Rekryteringen kan komma att avbrytas i förtid.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
