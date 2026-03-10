Sjuksköterska till hemsjukvården i centrala Simrishamn
Vi söker nu en sjuksköterska till hemsjukvården i ordinärt boende i centrala Simrishamn. Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du möter patienten i deras hemmiljö och blir en viktig del i att skapa trygg och kvalitativ vård.
Du arbetar i ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra patienter. Här får du möjlighet att använda din kompetens fullt ut - samtidigt som du har frihet att planera din arbetsdag och utvecklas i din yrkesroll.
Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och vill skapa ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för våra medarbetare.
Som medarbetare erbjuder vi bland annat:
* En trygg anställning med goda villkor
* Introduktion och bredvidgång
* Friskvårdsbidrag
* Stor frihet i arbetet kombinerat med ansvar
* Ett öppet, välkomnande arbetsklimat och engagerade kollegor
Tillsammans arbetar vi för en helhetssyn kring patienten och för att skapa en trygg och kvalitativ vård i hemmet.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i hemsjukvården har du ett omvårdnadsansvar och arbetar för att tillgodose varje individs behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.
Arbetet innebär stor självständighet där du gör egna bedömningar, planerar och leder vårdinsatser i samverkan med andra professioner. Du har en viktig roll i att skapa trygghet för patienten och i att samordna vården kring individen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
* Vård- och omsorgsplanering
* Läkemedelshantering
* Medicinska bedömningar och hälso- och sjukvårdsinsatser
* Delegering och handledning av omvårdnadspersonal
* Samverkan med anhöriga, kollegor och andra professioner
Du fungerar även som ett stöd i medicinska frågor för omvårdnadspersonal och bidrar till att utveckla kvaliteten i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre. Erfarenhet av arbete inom hemsjukvård eller särskilt boende är meriterande, men inget krav.
Du har B-körkort och är van att köra bil med manuell växellåda.
För att trivas hos oss tror vi att du:
* Är prestigelös och bemöter människor med respekt
* Har god förmåga att prioritera och fatta beslut
* Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
* Är en trygg kommunikatör som skapar och bibehåller goda relationer
* Inger förtroende, skapar tillit och sprider lugn även i utmanande situationer
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens och ditt engagemang för att skapa en trygg och kvalitativ vård för våra kommuninvånare.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311268 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Kristiansson sara.kristiansson@simrishamn.se 0414-81 97 76 Jobbnummer
9786527