Sjuksköterska till Hemsjukvården
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen / Sjuksköterskejobb / Uppvidinge Visa alla sjuksköterskejobb i Uppvidinge
2026-07-13
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Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu fler sjuksköterskor till vårt team i hemsjukvården för tjänstgöring dag och kväll samt helg.
Du kommer att arbeta med planerade och akuta insatser, såsom bedömningar inom hemsjukvården både på särskilt boende och i ordinärt boende. Arbetet inom hemsjukvården innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, men även stor del avancerad hemsjukvård samt vård i livets slutskede.
Du arbetar utifrån det personcentrerade förhållningssättet med den enskilde i fokus och där teamet med övriga professioner är viktigt. Du tilldelas patientansvar där relationsbyggande är en viktig del för att skapa trygghet och tillit.
Arbetet är omväxlande och stimulerande, och du planerar själv ditt arbetspass utifrån planerade och akuta insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning såsom distrikt eller vård av äldre.
Du är trygg i din roll som sjuksköterska och trivs med att jobba både ensam och i team.
Vi värdesätter egenskaper hos dig såsom förmåga till god kommunikation och gott bemötande. Du är flexibel, ansvarstagande och kan hålla fokus under stressfulla situationer. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig en individuell introduktion.
Körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 .
Arbetstid: Schema.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
364 21 ÅSEDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvården
Lillemor Snygg 0474 - 471 95 Jobbnummer
10000643