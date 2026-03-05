Sjuksköterska till hemsjukvården
2026-03-05
Sjuksköterska till hemsjukvård
Omfattning: 75-100%
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Månadsanställning
Vill du ha ett jobb där du kan göra skillnad i människors liv - på riktigt? Hos oss spelar du en viktig roll för att ge den bästa sjukvård till våra brukare. Välkommen till en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för!
Svensk Kvalitetsvård AB är det lilla företaget med det stora hjärtat. Vi utför hemtjänst, hemsjukvård och RUT-tjänster i Uppsala. Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde oavsett ursprung. Vi ser att alla är lika värdefulla och ska bemötas med respekt, lyhördhet och värme.
Som sjuksköterska är du expert på ditt område och en nyckelperson i våra verksamheter. Du har ett självständigt arbete samtidigt som du är en del av ett team där din kunskap och din kompetens har stort betydelse.
Du är ansvarsfull och tillmötesgående och kan skapa dig en förståelse för brukarens behov. Du är öppen och ser vikten av att skapa trygghet hos våra brukare, närstående och personal.
Vi har otroligt hög trivsel på jobbet och söker dig som vill bidra till den. Längtar du efter den familjära känsla på arbetsplatsen och närhet till ledning är vi rätt alternativ för dig.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. 6 månaders provanställning tillämpas.
Varmt välkommen till vår team redan idag!nicola@svenskkvalitetsvard.se
Telefonnummer: 018-4104022 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: nicola@svenskkvalitetsvard.se Omfattning
