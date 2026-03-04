Sjuksköterska till hemsjukvården
2026-03-04
Sjuksköterska hemsjukvård
Du som är sjuksköterska, är du redo för nästa steg?
Vi söker en ny kollega till vårt hemsjukvårdsteam i Karlstad, där du får arbeta nära patienten tillsammans med engagerade kollegor.
Som patientansvarig sjuksköterska (PAS) inom hemsjukvård får du ett omväxlande, lärorikt och spännande arbete där du kan arbeta både självständigt och i team. Våra omsorgstagare är Karlstadbor från sju år och uppåt.
Vi erbjuder en introduktion anpassad efter dina behov som nyanställd, med handledning från kollegorna i teamet och utbildning av våra mentorer.
Vad du kommer att jobba med
Som patientansvarig sjuksköterska (PAS) har du huvudansvaret för den övergripande planeringen av omsorgstagarens medicinska hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer att göra hembesök och bedöma vilka åtgärder som ska utföras, samt dokumentera dessa. Du ansvarar också för handledning, delegering och utbildning av omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter,
Som sjuksköterska inom kommunal vård samarbetar du med olika yrkeskategorier och instanser som är involverade i omsorgstagarens vård. Du deltar även i förbättrings- och utvecklingsarbeten inom teamet och organisationen.
Vad du behöver för kompetenser
Du är legitimerad sjuksköterska. Utbildning inom geriatrik är meriterande, liksom erfarenhet av geriatrisk vård och/eller arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
Du behöver ha B-körkort för att ta dig till våra kunder och också kunna cykla.
Arbetet ställer krav på ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande enligt vår värdegrund i kontakten med våra omsorgstagare, anhöriga och samarbetspartners. Som person är du därför samarbetsinriktad, flexibel, kan arbeta självständigt samt har lätt för att kommunicera och samverka i grupp.
Vårt erbjudande
Vi tillämpar individuell lönesättning och anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Du har som anställd i koncernen Karlstads kommun även en rad förmåner som du kan läsa mer om https://karlstad.se/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/formaner
Är du hitflyttande hjälper vi till med flyttstöd. https://karlstad.se/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare
kan du se mer om hur det är att jobba hos oss i koncernen Karlstads kommun! Nedan kan du också se vad Karlstad som stad har att erbjuda. Välkommen att söka!
Urvalet kommer att starta redan under ansökningstiden och ske löpande.
Innan erbjudande om anställning begär vi enligt vår policy att få se utdrag ur polisens belastningsregister.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
