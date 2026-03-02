Sjuksköterska till hemsjukvården
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2026-03-02
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Arbetet innebär sedvanligt sjuksköterskearbete, det vill säga bedömning och behandling av både planerade och akuta tillstånd, palliativ vård, sårvård, läkemedelshantering mm. Teamarbete med övriga professioner och enhetschef är viktiga delar. I arbetet ingår också kvalitets och utvecklingsarbetet liksom handledning av studenter. Just nu arbetar vi med omställning till Nära vård. Stor del av vården utförs av delegerad omvårdnadspersonal, där du ansvarar för utbildning, handledning och delegering. Du lägger själv upp din planering för arbetsdagen, vilket innebär att du till stor del kan påverka din arbetsdag.
Jourtid ansvarar du för kommunens samlade behov av hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med en kollega.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har en vidareutbildning som distriktssköterska, inriktning mot vård av äldre eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av öppen eller sluten vård är viktigt liksom körkort för manuell växellåda.
Vi söker dig som är trygg och stabil med god förmåga att anpassa dig till förändringar då arbetet är omväxlande. Du tar ansvar för din uppgift och styr självständigt ditt arbete. Vidare är det viktigt att du kan lyssna och kommunicera med andra då samarbete med patienter, anhöriga och personal är en betydande del av jobbet.Du bör kunna skapa struktur i ditt arbete, samt kunna ta ansvar för att planera din arbetsdag. Du har förmåga att göra välgrundade bedömningar och prioritera på ett ansvarsfullt sätt. Du kan analysera komplexa situationer, väga in olika perspektiv och visa gott omdöme i både beslut och handling.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306393/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Forsberg anna.forsberg1@katrineholm.se 0150-57527 Jobbnummer
9769867