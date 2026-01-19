Sjuksköterska till hemsjukvården
Kungsörs kommun, Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Kungsör Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsör
2026-01-19
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsörs kommun, Hälso- och sjukvård i Kungsör
Är du sjuksköterska - eller snart färdig med dina studier - och nyfiken på hur det är att arbeta i en mindre kommun? Till Kungsör söker vi nu en sjuksköterska med driv och utvecklingsfokus. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens och arbetsglädje i en organisation som satsar på framtidens vård!
Vi är mitt i omställningen mot nära vård, där hälso- och sjukvården spelar en central roll. Socialförvaltningen arbetar förebyggande och rehabiliterande med särskilt fokus på att möjliggöra kvarboende i hemmet - för ökad trygghet och livskvalitet.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, specialistundersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och aktivitetssamordnare - alla samlade under samma tak. Vi är en arbetsplats med högt i tak, där trivsel och arbetsglädje är viktigt. Tillsammans stöttar och utbildar vi omvårdnadspersonal och utvecklar verksamheten för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska är du en viktig handledare för patienter, omvårdnadspersonal och anhöriga. Ditt arbete syftar till att stärka patientens självbestämmande och självständighet.
Du arbetar i par med en kollega inom ett område, men har ansvar för dina egna patienter. Utöver detta ansvarar du för ett boende med funktionsstöd där planering och bedömning ingår i dina arbetsuppgifter. Du har ett nära samarbete med andra enheter och deras sjuksköterskor för att skapa en trygg och säker vård.
Planeringen sker självständigt i vårt digitala planeringsverktyg, och du bidrar till struktur tillsammans med övriga professioner i verksamheten. Varje dag arbetar du strategiskt utifrån patientens behov alltid med patientsäkerhet i fokus.
I tjänsten ingår även hantering av läkemedelsautomater och medverkan i digitala uppföljningar.
Du arbetar enligt ett fast schema med två helger och sju kvällar under en 10-veckorsperiod. Kvällar och helger innebär jourtjänstgöring, där du ensam ansvarar för hela kommunen som ditt arbetsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller som tar examen i juni 2026 och som vill vara med och utveckla framtidens vård!
Vi letar efter en person som gillar att ta initiativ, tänka kreativt och bidra till utveckling. Digitalisering och välfärdsteknik är en viktig del av vår verksamhet framåt, och vi ser gärna att du har intresse för dessa områden och förstår nyttan de skapar för patienter och medarbetare.
Du är innovativ, flexibel och trivs att arbeta självständigt med frihet under ansvar. Du ser samarbete som en styrka och värdesätter övriga professioners kompetens. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig, och du har förmåga att kommunicera tydligt och lösa problem med fokus på patientens behov.
Du arbetar personcentrerat och värnar om patientens självbestämmande.
B-körkort behövs, då resor förekommer i tjänsten. Journalföring och många sociala kontakter ingår i arbetet, vilket gör din kommunikativa förmåga extra viktig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Utdrag ur belastningsregister.
BankID.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs kommun
(org.nr 212000-2056) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Marie Krog marie.krog@kungsor.se 0227-600058 Jobbnummer
9690334