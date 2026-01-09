Sjuksköterska till Hemsjukvården
2026-01-09
Är du sjuksköterska/distriktsköterska och nyfiken på att arbeta i Örnsköldsviks kommun, då är du varmt välkommen med en ansökan.
Vi söker din kompetens som sjuksköterska/distriktsköterska, för att komplettera vårt team.
Som sjuksköterska ansvarar du både för den specifika och den allmänna omvårdnaden. Du jobbar
tillsammans med sjuksköterskekollegor i ett område där ni tillsammans lägger upp era gemensamma
arbetsuppgifter. Du kommer att ha en central roll i teamet, där du jobbar tätt med andra yrkesgrupper (andra ssk, EC, baspersonal, läkare, AT, FT, dietist) med patienten i centrum. Genom din medicinska kunskap ser vi att du finner lösningar som skapar trygghet och mervärde för patienten.
Du handleder personal och studerande, samt ger stöd och råd till anhöriga. Du skall tillsammans med medarbetare, andra professioner arbeta för en meningsfullhet för patienten.Kvalifikationer
Du är antingen legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska och gärna med erfarenhet inom området. Det är meriterande om du har handledarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning som vård av äldre, psykiatri, distrikts sjuksköterska . Vi söker dig som kan arbeta självständigt men som samtidigt har förmågan att se dig som en i ett team.
Du bör ha ett stort engagemang, positiv inställning till utveckling samt lockas av situationer där nytänkande och kreativitet ingår.
Giltigt körkort behörighet B är ett krav.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
