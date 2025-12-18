Sjuksköterska till hemsjukvården
2025-12-18
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Hemsjukvårdens uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet till de som behöver. Våra insatser ska hålla en hög kvalitet och vara utformade utifrån varje individs unika behov med respekt för integritet och självbestämmande. Vi arbetar även hälsofrämjande och preventivt genom att fokusera på tidiga insatser och att stärka individens egen förmåga. Vi samverkar med vårdcentralen och arbetar med att instruera och handleda omvårdnadspersonal i omvårdnadsprocessen kring patienten.
Att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvård innebär många varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i patientens ordinära boende där du träffar patienter med varierande vårdbehov. Du ansvarar för att göra självständiga bedömningar samt leda och utföra sjukvårdsinsatser. Du kommer bland annat att planera åtgärder och genomföra uppföljningar, hantera läkemedel, infusioner och medicinteknisk utrustning samt assistera vid läkares myndighetsutövning. Såväl planerade som akuta patientbesök förekommer.
Som sjuksköterska inom hemsjukvården planerar och genomför du utbildningsinsatser som höjer personalens medicinska kompetens och omvårdnadskvalitet. Du driver aktivt utbildningsinsatser och ansvarar, i nära samverkan med verksamhetschefen, för att utforma en strategisk utvecklingsplan framåt. Utöver ditt kliniska expertstöd i vardagen för omvårdnadspersonalen ansvarar du för delegeringar för både ordinarie personal och vikarier.
Din arbetsplats
Hemsjukvården i Linköping är uppdelad på åtta kontor. Du arbetar självständigt, men är en del av ett kunnigt och engagerat team av kollegor. Tillsammans ansvarar ni för ett specifikt geografiskt område. Just nu söker vi dig som vill arbeta i någon av följande verksamheter: Blandaren, Linghem och Ljungsbro. Blandaren ansvarar för den centrala stadskärnan medan Linghem och Ljungsbro ansvarar för respektive tätort med omnejd.
Du tillhör ledningsgruppen i den verksamhet du arbetar inom tillsammans med verksamhetschef, samordnare, specialistundersköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter. Inom hemsjukvården arbetar även en farmaceut. Vi arbetar efter en vision av multiprofessionella team där du samverkar med kollegor i andra professioner för att ge en kvalitativ vård utifrån en helhetssyn av patienten.
Din arbetstid är i huvudsak förlagd måndag till fredag kl. 8.00 - 16.30. Inom hemsjukvården har du ett rullande 6-veckorsschema där du arbetar en vardagskväll och en helg. Kvälls- och helgarbete sker i vår jour där du möter patienter inom hela äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatrin. Det är en uppskattad del av arbetet då du får möjlighet att möta nya vårdbehov runtom i Linköping.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska i Sverige. Det är meriterande om du är utbildad specialistsjuksköterska inom palliativ vård, vård av äldre eller distriktssköterska, alternativ annan inriktning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska och det är meriterande om du arbetat som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi ser det som extra meriterande om du dessutom arbetat inom hemsjukvård tidigare. Det är därtill meriterande om du arbetat som omvårdnadspersonal inom kommunal vård och omsorg.
Då arbetet innebär dokumentation och kontakter med patienter och anhöriga är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligt. Du behöver även ha B-körkort för manuell växellåda samt kunna cykla.
Som person arbetar du bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du en förmåga att leda samt samordna arbetet genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har även förståelse för hur individer tar till sig kunskap och kan därför anpassa hur du förmedlar information för att nå gemensamma mål.
I ditt arbete kan du planera, organisera och prioritera ditt arbete samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du gör korrekta avvägningar och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16457
