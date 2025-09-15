Sjuksköterska till Hemsjukvården
2025-09-15
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Boden
, Luleå
Hälso-och sjukvården i kommunen är organiserad under Avdelningen för Hemvård som ansvarar för insatser utförda av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt en undersköterska.
Arbetet utförs i patientens egna hem, ordinärt boende.
Vi behöver förstärka vårat team med en till sjuksköterska. Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för hälso-och sjukvårdsinsatser i det egna hemmet. I uppdraget ingår att samordna vården kring patienterna, där du är en del i teamet. Teamet består av 8 st sjuksköterskor, en samordnings sjuksköterska , samt en undersköterska.
Hemsjukvårdens sjuksköterskor har ett nära samarbete med regionens hälsocentraler, samt med palliativa rådgivningsteamet.
Arbetstiderna är dagtid, med helgtjänstgöring var 8:e helg. Arbetstidsförkortning, vilket innebär att du arbetar heltid 35.20 tim/vecka. Kvalifikationer
Vi söker dig med några års erfarenhet som sjuksköterska , gärna erfarenhet från kommunal hälso-och sjukvård.
Meriterande om du är distriktsköterska.
B körkort ett krav, då det ingår en del bilkörning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Bifoga CV samt sjuksköterskelegitimationen.
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogram (endast stå med i chefsrekryteringar) Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidareanställning 100% Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2025-12-31
Upplysningar
EC Karin Martinsson-Heikkiläkarin.martinssonheikkila@gallivare.se
Telm 0970-818625
Fackliga företrädare
Vårdförbundet
Jula Engman Fahlen 0970-818000
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
