Sjuksköterska till Hemsjukvård Vellinge
Vi välkomnar en sjuksköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team!
I rollen som sjuksköterska i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och din kompetens och trivsel värdesätts högt. Vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs, du ges därmed goda möjligheter att växa och utvecklas med oss. Du får en arbetsledande roll i teamet med möjligheter att påverka verksamheten
Här kommer du att arbeta
Förenade Care driver hemsjukvården på uppdrag av Vellinge kommun. Uppdraget har fokus på att samarbeta i tvärprofessionella team. Teamets uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. I ditt arbete ska du samverka med undersköterskor/vårdbiträde, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du ansvarar för handledning och delegering till omvårdnadspersonal samt vara ett stöd för övriga professioner i teamet. Ditt arbete präglas av ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt med patientens och närståendes behov i centrum.
I Vellinge kommun finns tre hemtjänst/hemsjukvårdsområden Team Vellinge, Höllviken och Skanör. Du kommer att tillhöra ett av teamen.
Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för både kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Vi erbjuder interna och externa utbildningar, friskvård samt engagerade medarbetare som alla arbetar efter vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och förmånserbjudanden. Förenade Care är certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor, är prestigelös och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet. Du samarbetar med kollegor, läkare och eventuellt andra, både interna och externa, kontakter för att säkerställa en god omvårdnad
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
KRAV
Du måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha datavana.
B-Körkort
ARBETSTID/VARAKTIGHET
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Heltjäsntgöring var 3e helg
Heltid 37h/vecka
LÖN
Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse.
SISTA ANSÖKNINGSDATUM
2006-04-19
Ansökningar behandlas löpande.
ANSÖKAN
Välkommen med din skriftliga ansökan och CV.
Kije Preteni
E-postadress: kijpre@forenedecare.se
Telefonnummer: 0733-555740
Line Ekholm
E-postadress: linekh@forenedecare.se
Telefonnummer: 0733-555740
