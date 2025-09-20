Sjuksköterska till hemsjukvård Uppsala
2025-09-20
Hemsjukvård under 65 år, Uppsala kommun
Vi söker en legitimerad sjuksköterska för uppdrag inom hemsjukvården för personer mellan 21-65 år som bor i ordinärt boende. Konsulten har omvårdnadsansvar och arbetar nära patienter, anhöriga och övriga vårdgivare. Uppdraget är en del av kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation och placeringen kan variera utifrån behov.
Tidsperiod:
25 september 2025 - 31 december 2025 (Med möjlighet till förlängning, totalt upp till 12 månader)
Omfattning:
80-90 % (38,15 timmar/vecka vid heltid)
Arbetstid:
Vardagar dagtid (måndag-fredag), inklusive röda dagar som infaller på vardag.Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Dokumentation enligt gällande rutinerKravprofil för detta jobb
Svensk legitimation som sjuksköterska
Minst 2 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
Erfarenhet av kommunal vård som sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kunskap om kommunikationsmodellen SBAR
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
Grundläggande IT-kunskaper
B-körkort och förmåga att cykla
Bifogat CV, HOSP- och IVO-utdrag (max 6 mån gamla) samt referenser krävsDina personliga egenskaper
Ansvarstagande
God förmåga att ta till sig information
Anpassningsbar till nya uppdrag och miljöer
Sista anbudsdag:
Sista anbudsdag:
22 september 2025
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: info@portabelhealth.com Omfattning
Arbetsgivare Portabel AB
753 21 UPPSALA Körkort
