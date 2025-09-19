Sjuksköterska till hematologavd 101A
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Välkommen till en högspecialiserad verksamhet som ger dig möjligheten att utvecklas i din roll som sjuksköterska samt bidra till kvalitativ och säker vård till våra patienter. Vi vårdar patienter som har sjukdomar i blodet och benmärgen, där bland annat akut och kronisk leukemi, myelom ingår. Många av våra patienter är återkommande och vårdas hos oss under en längre tid. Hos oss får du arbeta medicintekniskt med bland annat centrala infarter, cytostatika, antikroppsbehandlingar och blodkomponenter. Här får du arbeta i en miljö med hög sjukskötersketäthet, erfarna läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor.
Stamcellstransplantationer och liknade cellterapier är ett av våra specialistområden och vi är ackrediterade enligt den europeiska kvalitetssäkringen JACIE. Ackrediteringen medför vissa krav och därmed finns det PM och checklistor för alla moment vi utför. Det ställer också krav på oss att ha en gedigen introduktion med strukturerad uppföljning samt återkommande fortbildningsinsatser. Detta skapar en trygghet för dig som sjuksköterska och bidrar till en säkrare vård för patienterna. Det bidrar också till att vi systematiskt kan upptäcka bristfälliga rutiner och kontinuerligt arbeta med förbättring.
På avdelningen ingår du som sjuksköterska i ett vårdlag tillsammans med en undersköterska samt ytterligare en sjuksköterska. Vi har tre vårdlag och varje sådant har varsin läkare. Du samarbetar även med andra hälsoprofessioner så som kurator, fysioterapeut och dietist. Vi har även farmaceuter anställda hos oss för att stötta och avlasta dig som sjuksköterska.
Ditt uppdrag
I din tjänst som sjuksköterska på hematologavdelning 101A har du en viktig roll i den högspecialiserade vården som vi bedriver. Här kommer du i ditt dagliga arbete utveckla din kliniska blick samt dina medicintekniska kunskaper genom att komma i kontakt med centrala infarter, blodkomponenter, cytostatika och stamceller mm. Du kommer också ha möjlighet att fokusera på omvårdnadsperspektivet och arbeta med patienten i fokus.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet eller specialistutbildning inom onkologi eller hematologi är meriterande, men inget krav.
Din kompetens
Du har en positiv inställning och är intresserad av att ingå i en arbetsgrupp där man kan prata om högt och lågt. Vår avdelning erbjuder varierande och stimulerande arbetsuppgifter för dig som sjuksköterska. Hos oss finns det utvecklingsmöjligheter oavsett om du är ny i yrket eller har jobbat i flera år. Vi lägger stor vikt på struktur och utarbetar rutiner för att kunna hantera alla möjliga situationer. På Hematologen är ingen dag den andra lik och därför är det viktigt att du som person vill lära dig nya saker varje dag. Du bör också ha lätt för att interagera med andra professioner och har alltid patientens bästa i åtanke.
Vi erbjuder
• Tillsvidaretjänst heltid.
• Rotationstjänst dag/kväll samt natt. Rotation mot natt först efter dialog med chef.
• Individanpassad introduktion på cirka fem veckor som följer verksamhetens intro- och fortbildningsprogram.
• Strukturerad uppföljning med biträdande avdelningschef och utbildningssjuksköterska under introduktionen och hela det fösta året.
• Heldagsutbildning inom hematologi under din första tid hos oss.
• Veckovisa föreläsningar i sjukdomslära, behandlingar och omvårdnad.
• Hög sjukskötersketäthet.
• Cancervårdsakademien - möjlighet till fortbildning samt betald specialistutbildning.
• Klinisk handledning och mentorskap av en av våra erfarna sjuksköterskor
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Johanna Rehn, avdelningschef, 018-617 32 77
Erika Bodin, biträdande avdelningschef, 018-617 22 68, åter i tjänst från v.31 Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
