Sjuksköterska till heldygnsvård Område Psykiatri
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2025-11-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.
Vi söker nu sjuksköterskor till våra heldygnsvårdsavdelningar:
* Avdelning 1b med inriktning akutpsykiatri.
* Avdelning 4a erbjuder psykiatrisk heldygnsvård med inriktning mot psykoser och ätstörningsvård.
* Avdelning 4b erbjuder psykiatrisk heldygnsvård mot affektiva-, geriatriska tillstånd.
Personcentrerad vård och den psykiatriska omvårdnaden är i fokus och vi satsar stort på konceptet Meningsfull heldygnsvård och programmet Safewards Meningsfull heldygnsvård Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)
Vi hittar tillsammans den avdelning som passar dig bäst utifrån din erfarenhet, intresse och vår intervjuprocess.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i heldygnsvård arbetar du nära patienten och som arbetsledare för personal med att hjälpa patienten i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som undersköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård. Vi strävar alltid efter ett medarbetardrivet förbättringsarbete för att nå målen med en god och säker vård och ett professionellt bemötande.
Din introduktion på arbetsplatsen anpassas efter vilken erfarenhet du har sedan tidigare, vanligtvis har sjuksköterskor fyra veckors introduktion med stöd och hjälp av en mentor. Vi har även ett koncept för nyutexaminerade sjuksköterskor, där deltagande erbjuds i ett regionövergripande program som benämns som kliniskt basår. För dig som har en längre erfarenhet ser vi fram emot att kunna ta vara på dina specialistkunskaper!
Välkommen till Område psykiatri. Vi ser framemot din ansökan!Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande är om du har erfarenhet och/eller vidareutbildning inom psykiatri.
Du är van att arbeta såväl självständigt som i team och har god samarbetsförmåga.
Stor hänsyn tas till den personliga lämpligheten.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på Vuxenpsykiatrin i Östersund via https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri Kontakt
Enhetschef Psykiatrisk akutavdelning 1B
Carin Nordström carin.1.nordstrom@regionjh.se 0730544794 Jobbnummer
9586963