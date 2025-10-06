Sjuksköterska till Heby kommun
Sjuksköterska till Heby kommun
Avtalsperiod: 20 oktober 2025 - 31 december 2025
Om uppdraget:
Heby kommun söker nu en engagerad och självgående sjuksköterska som vill arbeta med meningsfulla och varierande uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Som sjuksköterska i Heby kommun ansvarar du för att självständigt utföra omvårdnads- och statusbedömningar, dokumentera vidtagna åtgärder samt vid behov samverka med läkare och övrig vårdpersonal. Du arbetar där behovet är som störst - i hela Heby kommun och kan vid behov arbeta ensam.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst tre års yrkeserfarenhet, varav minst ett år inom kommunal primärvård
Har B-körkort för manuell växellåda
Har Grönt IVO och HOSP
Är trygg, flexibel och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt men också samarbeta väl i team
Har ett genuint engagemang för människor och vård av hög kvalitet
Arbetsuppgifter:
Du ska ha erfarenhet och trygghet i alla vedertagna sjuksköterskeuppgifter, såsom:
Statusbedömningar
Blodprovstagning
Nutritionsbedömningar
Stomivård, trakeostomi och sondmatning
Dialysbehandling
Blodtrycksmätningar
Under uppdraget ingår även delegerings- och PAS-ansvar. Du ska kunna arbeta i kommunens verksamhetssystem för dokumentation och ha god kännedom om kommunal vård.
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-19-10. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410ted.nykvist@vardsupport.se Ersättning
Fast timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9543372