Sjuksköterska till Heby kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Heby
2025-10-06


Visa alla sjuksköterskejobb i Heby, Sala, Östhammar, Enköping, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Heby, Sala, Västerås, Uppsala, Avesta eller i hela Sverige

Sjuksköterska till Heby kommun

Avtalsperiod: 20 oktober 2025 - 31 december 2025

Om uppdraget:

Heby kommun söker nu en engagerad och självgående sjuksköterska som vill arbeta med meningsfulla och varierande uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Som sjuksköterska i Heby kommun ansvarar du för att självständigt utföra omvårdnads- och statusbedömningar, dokumentera vidtagna åtgärder samt vid behov samverka med läkare och övrig vårdpersonal. Du arbetar där behovet är som störst - i hela Heby kommun och kan vid behov arbeta ensam.

Publiceringsdatum
2025-10-06

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Är legitimerad sjuksköterska med minst tre års yrkeserfarenhet, varav minst ett år inom kommunal primärvård

Har B-körkort för manuell växellåda

Har Grönt IVO och HOSP

Är trygg, flexibel och ansvarstagande

Kan arbeta självständigt men också samarbeta väl i team

Har ett genuint engagemang för människor och vård av hög kvalitet

Arbetsuppgifter:

Du ska ha erfarenhet och trygghet i alla vedertagna sjuksköterskeuppgifter, såsom:

Statusbedömningar

Blodprovstagning

Nutritionsbedömningar

Stomivård, trakeostomi och sondmatning

Dialysbehandling

Blodtrycksmätningar

Under uppdraget ingår även delegerings- och PAS-ansvar. Du ska kunna arbeta i kommunens verksamhetssystem för dokumentation och ha god kännedom om kommunal vård.

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-19-10. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876
linn.svensson@vardsupport.se

Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410
ted.nykvist@vardsupport.se

Ersättning
Fast timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9543372

Prenumerera på jobb från Svensk Vårdsupport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svensk Vårdsupport AB: