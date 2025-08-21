Sjuksköterska till hårtransplantation
Adonis Estetik AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-08-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adonis Estetik AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker sjuksköterska till klinik med inriktning på hårtransplantation
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i en modern klinikmiljö med spännande utvecklingsmöjligheter? Vi söker nu en driven och noggrann sjuksköterska till vårt team.
Tjänsten
Tillsvidareanställning med start 22 september 2025
Arbetstid: vardagar med möjlighet till extra arbete vid behov
Arbetsplats: Adonis Estetik, Solna Centrum Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom klinik
Medverkan vid och kring hårtransplantationsbehandlingar (introduktion och internutbildning ges)
Patientomhändertagande, förberedelser och uppföljning
Bidra till ett tryggt och professionellt bemötandeKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska (grundutbildad)
God förmåga att samarbeta och kommunicera
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande, men inte ett krav
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö i ett växande område inom estetisk vård
Möjlighet att utveckla specialistkunskap inom hårtransplantation
Ett nära samarbete i ett engagerat team
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@adonissweden.se
senast 19/09-25. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@adonissweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adonis Estetik AB
(org.nr 559204-1577)
Solna centrum, Solna torg 3 (visa karta
)
171 45 SOLNA Kontakt
Sadaf Sadri info@adonissweden.se 0765585669 Jobbnummer
9469198