Sjuksköterska till Häradsgården
Östersunds Kommun / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-07-13
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Är du en engagerad sjuksköterska som vill arbeta på Östersunds kommuns största boende för äldre medborgare? Då är det dig vi söker!
Nu söker vi en sjuksköterska till Häradsgården i Lit, ca 2 mil utanför Östersund. Boendet har 58 platser för medborgare med särskilt boende (SÄBO) samt ett korttidsboende med 16 platser och ligger i nära anslutning till HC och apotek. Här arbetar sjuksköterskor och engagerad omvårdnadspersonal tillsammans varje dag vilket ger goda förutsättningar för teamarbete. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns i närhet varje vardag. Här finns en tät sammanhållning, ett gott kollegialt stöd och en stimulerande arbetsmiljö!
Tjänsten gäller ett vikariat på heltid från 1 september till 31 december, med stor chans till förlängning inom kommunen.
Ditt nya jobb
Som sjuksköterska hos oss erbjuder vi attraktiva arbetstider där du arbetar dagtid kl. 07-16 måndag till fredag samt var sjätte helg. Lätthelger och storhelger fördelas utifrån överenskommelse mellan alla sjuksköterskor på området. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta både självständigt och i team. Du får fortlöpande kompetensutveckling inom olika områden.
Vår arbetsplats har ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt, och vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare så att de kan leva ett aktivt och självständigt liv. Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos våra medborgare.
Du kommer att utföra individanpassade hälso- och sjukvårdsuppgifter med fokus på varje medborgares unika behov. I arbetet samarbetar du nära dina sjuksköterskekollegor och omvårdnadspersonalen och du samarbetar även med andra vårdinstanser, som t.ex. sjuksköterska i regionen och läkare på hälsocentralen. I ditt arbete ingår att bedöma, planera, genomföra och utvärdera medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Andra viktiga arbetsuppgifter är att handleda och utbilda omvårdnadspersonal samt delegera arbetsuppgifter. Du dokumenterar och uppdaterar patientjournaler löpande i våra verksamhetssystem.Publiceringsdatum2026-07-13KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
Arbetslivserfarenhet från kommunal äldreomsorg
Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av systemen Viva, Cosmic Link
God datorvana
Vi söker dig
Vi söker dig som är en engagerad och positiv kollega. I ditt arbete är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Som person är du stabil och fokuserar på rätt saker i varje given situation. Utöver det är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter. Du är en initiativtagande person som uppnår resultat med det du tar dig för. Du har verksamhetens bästa i åtanke när du agerar och tar beslut.
I denna roll möter du och arbetar tillsammans med annan personal, medborgare och anhöriga. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du samarbetar på ett lyhört och motiverande sätt. Du har en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. För oss är det viktigt att du handlar i enlighet med fattade beslut och följer verksamhetens mål, policys och riktlinjer.
Välkommen att söka till oss!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
836 31 LIT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Jannini Hurtigh Jannini.Hurtigh@ostersund.se +4663144404 Jobbnummer
10001510