Sjuksköterska till hälso- och sjukvård
Är du legitimerad sjuksköterska med hjärta för palliativ vård och gillar att göra skillnad varje dag? Då kanske du är vår nästa stjärna i palliativa teamet!
Vilka är vi?
Med våra ca 4000 medarbetare utgör vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd och vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas - både som medarbetare och som människa.
Läs mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: Vård och omsorg - Norrköpings kommun (norrkoping.se)
Det palliativa teamet ligger under verksamheten för hälso- och sjukvård och startade i oktober 2016, med syfte att förbättra och utveckla den palliativa vården för patienter i livets slutskede. Vi utgår ifrån Hantverkaregatan 51, men arbetar på olika verksamheter i hela kommunen.
Teamet består just nu av 2 sjuksköterskor på heltid. En av våra erfarna sjuksköterskor går nu i pension och vi behöver en ersättare för henne.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga uppgift i det palliativa teamet är att vara en övergripande resurs i verksamheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en professionell omvårdnad av personer som vårdas i livets slut.
Du har en handledande och stöttande funktion gentemot medarbetare i hela Norrköpings kommun för palliativa frågor och ställningstaganden.
Du håller dig löpande uppdaterad och sprider nya forskning inom det palliativa området, för att kunna utveckla det palliativa teamets arbete och medarbetarnas kompetens på bästa sätt.
I arbetet ingår att ansvara för och utveckla olika nätverk som vänder sig till legitimerad personal och omvårdnadsmedarbetare. Du ansvarar även för planering av utbildning för medarbetare inom vård- och omsorgskontoret.
Du tar initiativ till och medverkar i nätverk för samverkan över kommungränserna i Östra länsregionen. Ditt uppdrag innebär även att ansvara för inrapportering och uppföljning av resultaten i svenska palliativa register samt att jobba med förbättringsarbete utifrån resultaten.
Du jobbar i det palliativa teamet på heltid, förutom månaderna juni, juli och augusti då du jobbar som sjuksköterska ute på någon av enheterna i område 3.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst fem års erfarenhet, och har kompetens inom ämnesområdet palliativ vård.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Vidare är du flexibel, du kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och har en positiv inställning.
Du förstår styrkan i att arbeta i tvärprofessionellt team, har lätt att samarbeta och tycker om att dela med dig av dina kunskaper genom god pedagogisk förmåga.
Eftersom arbetet i det palliativa teamet till stor del är konsultativt är det av yttersta vikt att du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation, så att ditt budskap når fram.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 20 november, urval och intervjuer kan ske löpande
Kontakt: Enhetschef Lidija Vuletic, 011-157869, lidija.vuletic@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Ersättning
