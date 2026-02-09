Sjuksköterska till häktet Sollentuna-vikariat
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Sjuksköterskejobb / Sollentuna
2026-02-09
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Sollentuna omfattar häktet Sollentuna samt häktesfilialen Jakobsberg. Drygt 300 medarbetare och 16 chefer förvaltar, leder och utvecklar en verksamhet som tar emot ca 300 häktade. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. För de intagna finns möjlighet till sysselsättning i praktisk arbetsträning, studier och annan strukturerad verksamhet.
Häktet Sollentuna är centralt beläget vid Sollentuna centrum, med mycket goda kommunikationer. Pendeltåget tar ca 16 minuter från centrala Stockholm, och häktet ligger i direkt anslutning till stationen för dig som pendlar.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterskor även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.
Som sjuksköterska på Häktet Sollentuna möter du människor från hela världen och från alla samhällsskikt- ett brett och mänskligt spektrum som gör varje arbetsdag unik. Du arbetar i tät samverkan med kriminalvårdspersonal och andra yrkesgrupper, där strukturerat samarbete och tydliga roller skapar en trygg arbetsmiljö.
Besök vår hemsida för att läsa mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Kriminalvården:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/sjukskoterska/Kvalifikationer
Vi söker dig som är pålitlig, trygg och stabil i såväl din yrkesroll som till din person. Du har hög samarbetsförmåga och samverkar väl med andra även i akuta situationer. Du tar eget ansvar och arbetar självständigt men är samtidigt medveten om du är del av ett team. Du kan kommunicera på ett rådgivande sätt med icke sjukvårdskunniga personalkategorier. I din yrkesroll gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och möter människor i affekt med lugn och stabilitet. Du är strukturerad och noggrann, även i administrativa sysslor som journalföring.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har minst 2 års erfarenhet i yrket
* Talar och skriver god svenska
Det är meriterande med erfarenhet av:
* Relevant vidareutbildning eller erfarenhet för arbetet, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård eller öppenvård.
* Tidigare arbetat med frihetsberövade patienter
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
