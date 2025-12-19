Sjuksköterska till Hagagården
Örebro kommun / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-12-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du en driven sjuksköterska som vill känna att du gör skillnad i ditt arbete? Vill du jobba på landet, inte långt från Örebro? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Hagagården!Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss på Hagagården har du en nyckelroll i att skapa en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Du kommer att ha omvårdnadsansvar för ett antal av våra hyresgäster vilket bland annat innebär att du handleder i omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi arbetar vårdpreventivt i team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och enhetschef för att skapa en god och säker vård. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen. För oss är det viktigt att utgå från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt med våra hyresgäster önskemål och behov i fokus.
Här har du möjligheten att bli del av en engagerad arbetsgrupp där dina kompetenser och idéer som sjuksköterska tas tillvara!
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
Hagagården är ett särskilt boende beläget i idylliska Glanshammar, cirka 1,5 mil från Örebro. Vi har 32 platser varav 19 platser med inriktning kognitiv svikt och 13 platser med somatisk inriktning, fördelat på tre avdelningar. Läs mer om vår verksamhet här: orebro.se/hagagarden
Som sjuksköterska på Hagagården kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• erfarenhet av arbete med geriatrikTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 11 januari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Kontakt
Enhetschef
Karl Sandström karl.sandstrom@orebro.se 019 - 21 49 97 Jobbnummer
9656506