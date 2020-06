Sjuksköterska till Gynakuten - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2020-06-17Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.2020-06-17Gynekologisk akut- och öppenvårdsavdelning tar hand om kvinnor med akut gynekologisk sjukdom som behöver träffa läkare samma dag, kvinnor med postoperativa komplikationer och de som söker efter sexuellt övergrepp.Vi arbetar med kvalitet, förbättring och patientsäkerhet och strävar efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.Tjänsten som annonseras är en tillsvidareanställning men vid önskemål kan även vikariat vara aktuellt.Som sjuksköterska på gynakuten blir din arbetsuppgifter bland annat:- Medicinsk bedömning och prioritering av akutsökande patienter enligt RETTS.- Hänvisning av patient till öppenvården.- Vid behov assistera läkare vid undersökning av patient.- Provtagning och provhantering.- Missfalls och operationsinformation.- Akut omhändertagande av cirkulatoriskt instabila patienter.- Inskrivning/provtagning/samtal/dokumentation med kvinnor som söker efter sexuella övergrepp.- Att utföra läkarordinationer.Arbetet innebär dag,- kväll- och helgtjänstgöring.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket.Du ser vikten av att ge patienten ett gott bemötande där hon känner sig trygg och bekräftad. Noggrannhet är ett krav då patientsäkerhet är av högsta prioritet. Då vårdtyngden varierar kraftigt ser vi det som viktigt att du är stresstålig och kan prioritera arbetsuppgifter. Du är intresserad av att arbeta med ständiga förbättringar eftersom det är en viktig del i vårt arbete. Vidare besitter du en väl utvecklad samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Stämmer det in på dig? Då kan du vara den nya kollegan vi söker!Välkommen med din ansökan!Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100% eller enligt överenskommelse. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-07-01VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5268730