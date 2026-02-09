Sjuksköterska till Gutenberg säbo
2026-02-09
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Nu letar vi efter en sjuksköterska till Gutenbergs särskilda boende (säbo) i Bollnäs kommun!
Beskrivning av Gutenberg
Gutenbergs särskilda boende (säbo) har 43 boendeplatser fördelat på 4 våningar.
Ni är ett litet team om två sjuksköterskor med omvårdnadsansvar för 21-22 patienter vardera, samt två enhetschefer som ansvarar för boendet och dess omsorgspersonal. Gutenberg ligger mitt i stan med utsikt över sjön Vågen. Det bästa med Gutenberg är dess fina omgivningar, medarbetarnas fokus på varje individs behov samt starka engagemang i verksamhetens utveckling. Här finns en riktig "vi-känsla"! Som sjuksköterska kan du känna dig trygg med en fast patientansvarig läkare som rondar på plats 1 gång/vecka, trygga och erfarna kollegor och ett omväxlande samt betydelsefullt arbete!
Beskrivning av vår verksamhet
Som sjuksköterska inom säbo är du en viktig del i teamet runt patienten där du har ansvar för de boendes hälso- och sjukvård. Vår primära målgrupp är äldre och/eller individer med funktionsnedsättningar som har behov av omsorg runt dygnets alla timmar. Tjänsten innebär ett nära samarbete med samt stöd från övriga professioner som omsorgspersonal, chefer, rehab, läkare och externa aktörer så som primär- och slutenvård. Arbete och samarbete sker även parallellt mot hemsjukvårdens sjuksköterskor, framför allt jourtid under kvällar och helger. Vi bedriver en personcentrerad vård kring varje enskild individ och samarbetar för bästa möjliga förutsättningar till en god livskvalité.
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med kompetenta och positiva kollegor! Möjlighet till kompetensutveckling finns och ses som en viktig del i en god och stimulerande arbetsmiljö. Vi erbjuder ett flertal förmåner för dig som sjuksköterska:
• Möjlighet till betald specialistutbildning
• Studera enstaka kurser på grund- som avancerad nivå under betald arbetstid
• Ett handledararvode för dig som handleder sjuksköterskestudenter
• Arbetstidsförkortning samt flextidsavtal
• Närvarande ledarskap
• Friskvårdsbidrag samt medlemskap i Bollnäs fritidsförening med förmånliga erbjudanden
I hemsjukvården säbo arbetar ett 30-tal sjuksköterskor, vi välkomnar dig till en positiv och hjälpsam arbetsgrupp!
Hemsjukvård är ett samlingsnamn för den hälso- och sjukvård som ges under kortare eller längre tid i ordinärt och särskilt boende.
Ditt ansvar blir att utifrån varje individ bedöma, planera, åtgärda, följa upp och dokumentera hälso- och sjukvårdsåtgärder. Som sjuksköterska inom särskilt boende är en stor del av arbetet att samverka, leda, delegera och följa upp beslutade åtgärder.
Vi arbetar främst dagtid men kväll- och helgtjänstgöring förekommer var 6:e helg samt fåtal kvällar under en 12-veckors period. Möjlighet till individuellt anpassat schema finns. Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta både självständigt och samarbeta i team, som kan arbeta strukturerat och samtidigt vara flexibel då arbetsuppgifterna kan variera. Det är viktigt att du som sjuksköterska är trygg i din yrkesroll, har empatisk förmåga och kan prioritera. Utöver den personliga lämpligheten krävs:
• giltig legitimation som sjuksköterska.
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och/eller specialistutbildning är meriterande. Anställningsvillkor
Körkort B
Inför anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
I den här rekryteringen sköter vi själva annonseringen. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonsering.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
