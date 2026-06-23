Sjuksköterska till Gottsunda vårdcentral, vikariat
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2026-06-23
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Gottsunda vårdcentral
Välkommen till Gottsunda vårdcentral!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och intresserad av primärvårdsarbete. Hos oss på Gottsunda vårdcentral erbjuder vi nu ett vikariat på 100% under ett år. Tillträde 24 augusti eller enligt överenskommelse.
Hos oss satsar vi på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som sjuksköterska kommer att innebära ett varierat arbete. Det handlar bland annat om att bedöma och hjälpa patienter i telefonrådgivningen men även i det direkta mötet i planerad mottagning, lättakut och hembesök.
Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen, såsom distriktssköterskor, läkare, fysioterapeuter och psykologer. Vi arbetar aktivt med att förbättra patientflöden genom triagering och bokning till samtliga professioner och du är en naturlig del i utvecklingsarbetet. Om du dessutom tycker om att ta ansvar för mindre eller större förbättringsarbeten så är det ett plus!
Möjlighet till visst distansarbete finns.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård eller telefonrådgivning. Det är också meriterande om du har fördjupad kunskap inom lättakut eller Cosmic Link.
Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Gottsunda vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa och finns i nybyggda lokaler i Gottsunda centrum, i sydvästra delen av Uppsala. Vi har cirka 14 000 listade patienter och ungefär 70 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade; husläkarmottagning, SÄBO, BVC, MVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning. Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant. Vårdcentralen värderar tillgänglighet, långsiktighet och kontinuitet. Vi har ett gott samarbete professionerna mellan och hjälps åt i vardagen med stort och smått. Hos oss blir du välkomnad till en arbetsplats med värme, omtanke och arbetsstolthet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Anna-Lovisa Bernström på telefon: 018-611 78 10 alternativt e-post: anna-lovisa.l.bernstrom@regionuppsala.se
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Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och övriga intyg som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH187/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9974673