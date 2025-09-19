Sjuksköterska Till Gava Vin
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-09-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba på en arbetsplats där teamkänslan är lika stark som kompetensen - och där du varje dag gör skillnad för äldre, sköra patienter? Då kan geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) på Vrinnevisjukhuset vara rätt plats för dig.
Vi letar inte bara efter en sjuksköterska - vi letar efter en kollega. Som vill växa tillsammans med oss och göra skillnad tillsammans med oss.
Är det du? Välkommen till GAVA!
Vårt erbjudande
Vi är en avdelning där vardagen är fylld av både glädje och allvar. Här möter du patienter som behöver din kunskap, värme och professionalism - och du möter kollegor som backar upp, skrattar tillsammans och stöttar när det är tufft.
Hos oss får du:
- Ett starkt team med olika professioner - där alla är viktiga i vården.
- Möjlighet att utveckla din kompetens och växa i din roll.
- Mentorskap och introduktion som gör att du känner dig trygg från dag ett.
- Vara en del av förbättrings- och utvecklingsprojekt kopplade till geriatriken.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på GAVA är du navet i patientens vård. Du samarbetar tätt med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, undersköterskor, dietist, logoped och apotekare. Du leder det dagliga omvårdnadsarbetet och bidrar till helhetssyn - från det medicinska till det sociala och existentiella.
Om dig
Vi söker dig som:
- Är legitimerad sjuksköterska och vill utvecklas i vården av äldre.
- Gillar teamarbete, är flexibel och ser möjligheter.
- Är empatisk, nyfiken och vill bidra både till patienternas bästa och till vår gemensamma arbetsmiljö.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Geriatriska kliniken ViN Jobbnummer
9517631