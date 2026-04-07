Sjuksköterska till Funktionsstöd, Socialpsykiatri
2026-04-07
Nu söker vi dig som är sjuksköterska till vårt team inom Funktionsstöd och Socialpsykiatri!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och utmanas i takt med att hälso- och sjukvården inom kommunen blir alltmer kvalificerad och avancerad då patienter vårdas kortare tid på sjukhus. Vi ser framemot din ansökan!
Din roll hos oss
Som sjuksköterska i vårt team möter du patienter inom Funktionsstöd och Socialpsykiatrin. Du har ett helhetsansvar för patienter med olika diagnoser och omvårdnadsbehov. I din roll arbetar du såväl självständigt som i tvärprofessionella team tillsammans med undersköterskor och rehabiliteringspersonal. För att du ska få en säker och trygg start i rollen som sjuksköterska hos oss erbjuds du en mentor och introduktion anpassad utifrån dina behov och tidigare erfarenheter.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bestå av:
Provtagning, såromläggning, omläggning av centrala infarter, injektioner, hantering av läkemedel samt bedömningar vid förändrat hälsotillstånd.
Vi arbetar dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård inom Funktionsstöd och Socialpsykiatrin. Du har vana av IT-baserade journalsystem och vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Dina personliga egenskaper betyder mycket för oss och vi letar efter dig som har en god förmåga att kommunicera, främja en god arbetsmiljö samt att arbeta både självständigt och i team. Du kan skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt och du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du ska kunna prioritera och planera och samtidigt ha förmågan att snabbt kunna ställa om efter verksamhetens behov för dagen. Vi arbetar personcentrerat, så vi söker en sjuksköterska som kan se helheten tillsammans med patienten.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-83". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, HSV Kontakt
Enhetschef
Anette Florin 044-13 58 08 Jobbnummer
9838516