Sjuksköterska till Försvarshälsan Örebro Garnison

Vill du vara med och bygga upp en ny Försvarshälsa på Försvarsmakten Örebro Garnison?
Försvarshälsans huvudsakliga uppgift är att leverera hälso-/sjukvård och företagsshälsovård till anställda och pliktpersonal, samt bistå med sjukvårdsberedskap vid övning och verksamhet.
Personalen består av civilanställda och dessa är krigsplacerade i sin ordinarie befattning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en växande organisation med omväxlande och självständigt arbete men också arbeta i team med Försvarshälsans övriga personal.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Ge stöd och rådgivining till chefer och anställda i hälso- och arbetsmiljöfrågor
• Genomföra lagstadgade och allmänna hälsoundersökningar
• Arbetslivsinriktade rehabiliteringar
• Utbildningsinsatser
• Genomföra hälsoanalyser
• Provtagning/vaccinering
• Upprätta sjukvårdsberedskap vid verksamhet och övning
Tjänsten innebär viss tid i fält vid övning eller verksamhet.
Under uppbyggnadsperioden kan ditt arbete och utbildning komma att bedrivas till viss del mot andra garnisoner och du kommer att ha stöd/mentorering av Försvarshälsan på andra orter under uppbyggnaden och utvecklingen av Försvarshälsan på Örebro Garnison.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med vad Försvarsmakten bedömer som relevant specialistexamen
• Minst fem års erfarenhet av arbete som sjuksköterska varav 2 år som specialistsjuksköterska
B-körkort, manuell behörighetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både i team och självständigt. Du har lätt för att acceptera förändringar, se möjliga lösningar och att sätta dig in i nya arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Meriterande
• Tidigare anställning eller tjänstgöring i Försvarsmakten
• Dubbla specialistutbildningar inom sjukvård
• Erfarenhet av arbete inom både primär- och företagshälsovård
Övrigt
Anställningen är en heltid tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten. I anställningen ingår internationell arbetsskyldighet samt en skyldighet att krigsplaceras.
Befattningen är placerad med Örebro som arbetsort. Resor sker som regel på arbetstid annars ersätts de enligt gällande avtal. Tjänstgöring på obekväm arbetstid, liksom oregelbunden arbetstidsförläggning förekommer. Arbetet medför resor i tjänsten såväl inrikes som utrikes.
Normalarbetstid: måndag till fredag kontorstider med möjlighet till flex
Välkommen med din ansökan senast 7 september 2025. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Johanna Larsson på Johanna.z.larsson@mil.se
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
