Sjuksköterska till Forellplans vård- och omsorgsboende
2026-03-05
Forellplans vård- och omsorgsboende ligger i stadsdelen Sätra. Forellplan består av två femvåningshus som sitter ihop via en loftgång. Här finns totalt 124 lägenhet varav 60 riktar sig till personer med demensvård resterande lägenheter har somatisk omvårdnad.
Är du en sjuksköterska som har ett stort hjärta, där empati, omvårdnad och omtanke är dina karaktärsdrag? Då har vi jobbet för dig! Nu söker vi engagerade och samarbetsvilliga sjuksköterskor till Forellplans vård- och omsorgsboende där du kan göra nytta varje dag i våra patienters liv.
Som sjuksköterska på Forellplans vård- och omsorgsboende arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter tillsammans med fem andra sjuksköterskor och en undersköterska. Ni arbetar tillsammans i teamet med arbetsterapeut, fysioterapeut och annan omvårdnadspersonal. Tillsammans arbetar ni för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Du ansvarar för medicinska bedömningar, noggrann dokumentation och registrering i relevanta kvalitetsregister. Rond av patienter sker på listad hälsocentral med ansvarig läkare. HSL dokumentationen sker i Treserva, planering sker i TES. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivare.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Vara omvårdnadsansvarig för ett antal patienter på boende
* Utföra medicinska bedömningar
* Planera, utföra och följa upp omvårdnadsinsatser
* Provtagningar, infusioner, omläggningar samt vård vid livets slut
* Arbeta i team med Fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare
* Handleda och delegera omvårdnadsuppgifter till medarbetare och studenter
* Delta i vår konsultverksamhet under kvällar och helger
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor bidrar till den bästa möjliga vård. Här får du chansen att växa, utvecklas och vara en del av en arbetsplats som sätter både patienten och medarbetaren i fokus.
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.Kvalifikationer
Du är en duktig sjuksköterska som vill arbeta på ett vård- och omsorgsboende med att ge god omvårdnad, ge livskvalitet, trygghet och värme till patienter som behöver det som mest. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du tillsammans med engagerade och kunniga kollegor bidrar till att skapa den bästa möjliga vården för våra äldre.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller liknade vård
* Har B-körkort och körvana av bil
* Har god förmåga att göra självständiga medicinska bedömningar
* Är trygg i att hantera läkemedel
* Är van vid dokumentation i digitala journalsystem, gärna Treserva
För att lyckas i rollen som sjuksköterska är du:
* Samarbetsorienterad
* Prestigelös, du bidrar till ett gott arbetsklimat och arbetar med ett tydligt fokus på resultat
* Lösningsorienterad, du finner lösningar på uppkomna problem
* Har en kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
* Är flexibel och kan anpassa dig efter patienternas varierande behov
Som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende har du en central och avgörande roll i att säkerställa trygg, säker och personcentrerad vård. Du är den som vägleder, coachar och stöttar teamet i det dagliga arbetet och bidrar med din medicinska kompetens när det verkligen behövs. Genom att skapa individuella vårdplaner, följa upp och bygga relationer med både boende och anhöriga blir du en viktig länk i att skapa en trygg och meningsfull tillvaro.
Välkommen med din ansökan till oss på Forellplans vård- och omsorgsboende! Vi kan ha löpande intervjuer under ansökningstiden.
ÖVRIGT
