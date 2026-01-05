Sjuksköterska till flexteamet för SÄBO
2026-01-05
Är du en flexibel teamspelare som gillar utmaningen i att möta nya patienter och kollegor? Nu söker vi fler nya kollegor till vårt kommande flexteam för våra särskilda boenden och korttidsenheten/dygnsavlösning. Som en del av teamet är du med och stöttar upp där behovet är som störst. Är du den vi söker?
Om arbetsplatsen
Vård- och omsorgsförvaltningen har all legitimerad personal samlade inom ett eget verksamhetsområde och som medarbetare har du en hälso- och sjukvårdschef.
Som en del av flexteamet får du en huvudplacering på ett av våra särskilda boenden och det är där din arbetsdag börjar om du inte på förhand fått veta att du behövs någon annan stans. Du förväntas kunna arbeta helg och under helgerna är två av flexteamet i tjänst.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett varmt välkomnande till ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i flexteamet blir du en nyckelperson i vår verksamhet och stöttar upp där behovet är som störst och vid sjukfrånvaro de 14 första dagarna. Du kommer bland annat genomföra medicinska bedömningar och omvårdnadsinsatser, samt stötta och handleda omvårdnadspersonal. Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Vi behöver dig som är legitimerad sjuksköterska, är trygg i din yrkesroll och har dokumenterad erfarenhet från kommunal verksamhet. Vi förväntar oss att du ska kunna arbeta med allt inom den kommunala primärvården, som exempelvis palliativ-, nära- och personcentrerad vård.
Du behöver ha goda kunskaper inom relevant lagstiftning som exempelvis HSL och SoL.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Lifecare.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som sjuksköterska i flexteamet ställs det höga krav på flexibilitet, samverkan, samrodning, självständighet och lyhördhet. Vi behöver dig som har förmågan att snabbt kunna anpassa dig till nya situationer och kollegor. Du värdesätter ett gott teamarbete tar initiativ till att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare har du förmågan att behålla ditt lugn och prioritera bland uppgifter, även i pressade situationer.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning: Heltid, 37 timmar/vecka
Arbetstider: Rullande schema med helgarbete var 6:e vecka
Måndagar-fredagar: 07:00-16:00
Helger: 07:00-16:00 eller 10:00-14:00
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
