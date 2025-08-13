Sjuksköterska Till Ersta Asih
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-13
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukhusenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Inom ASIH erbjuder vi vård i hemmet för svårt sjuka patienter i alla åldrar, dygnet runt. Merparten av våra patienter befinner sig i olika palliativa skeden, men vi vårdar också vissa patienter med botbara sjukdomar. Vi arbetar för att patienterna, trots svår sjukdom, ska känna sig trygga med att vårdas i hemmet. Ett viktigt fokus är även att patienternas närstående ska känna tillit till vården. Vår arbetsgrupp präglas av en varm och familjär känsla där alla känner alla - något som vi är måna om att bibehålla när vi nu växer.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett tvärprofessionellt team, vilket betyder att du arbetar nära andra professioner som tillsammans verkar för att patienten ska uppnå högsta möjliga livskvalitet. Du startar dina arbetsdagar på plats på Ersta, där du leder och deltar aktivt i planeringen runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga i teamet, för att sedan förbereda och åka ut på dina patientbesök. Att möta patienterna i deras hemmiljö ger utrymme för både samtal och relationsuppbyggnad - men kan också innebära att du ställs inför situationer och utmaningar som kräver att du improviserar lite. Du hanterar även flera olika typer av medicinteknisk utrustning. På eftermiddagen återsamlas arbetsgruppen på kontoret och du dokumenterar dina besök, tar patientsamtal och hanterar övrigt som behövs. I arbetet ingår även samarbete med andra vårdgivare och att delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i dig själv och din yrkesroll. Du har mod att möta patienterna och deras närstående, även i svåra situationer. Då du kommer att arbeta självständigt på dina patientbesök behöver du känna dig bekväm med att prioritera och fatta beslut i samråd med kollegor, patient samt närstående. Givetvis arbetar du evidensbaserat och värnar om att sätta patienten först. Du har förmåga och uppskattar att samarbeta med kollegor i av andra professioner.
Du delar också Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
• är legitimerad sjuksköterska * har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift * har B-körkort
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av palliativ vård.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Tjänsten är på 75-100%, beroende på önskemål.
Kontaktperson: Kajsa Burlin, Vårdenhetschef, kajsa.burlin@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
