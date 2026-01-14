Sjuksköterska till Eriksbergs vårcentral, deltid
Eriksbergs vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Eriksbergs vårdcentral!
Vi söker sjuksköterska till vårt härliga team på Eriksbergs vårdcentral. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 90 % med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vår verksamhet
Eriksbergs vårdcentral ligger vid Västertorg i stadsdelen Eriksberg i Uppsala. Vi har ca 7 200 listade patienter och är ungefär 30 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Den breda variationen från barnfamiljer till äldre patienter skapar en stimulerande och utvecklande arbetsplats. Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Eriksberg är en stabil och välfungerande vårdcentral som satsar på god arbetsmiljö. Eriksbergs vårdcentral är en vårdcentral där teamarbete och verksamhetsutveckling är i fokus. Vi tror att en rimlig arbetsbelastning och trivsel är vägen till långsiktig hållbarhet.
Eriksberg vårdcentral är en av två akademiska vårdcentraler i Region Uppsala. Det innebär att att vi är del av akademiskt primärvårdscentrum som bygger ut förutsättningarna för primärvårdsforskning och utveckling. En akademisk vårdcentral har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler och erbjuder sina patienter samma vård som tidigare.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss kommer du ha varierande arbetsuppgifter och träffa patienter som representerar alla åldrar. I tjänsten ingår arbete med telefonrådgivning, mottagningsarbete samt jouruppdrag där patienter med akuta tillstånd omhändertas. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen. I arbetet ingår det att arbeta i olika datasystem.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av diabetesmottagning eller har intresse av diabetesvård. Har du erfarenhet från primärvård är detta meriterande. Som person är du positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet och samtidigt har vana och drivkraft att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid förmåga att utveckla verksamheten tillsammans med övriga yrkeskategorier på mottagningen samt personliga egenskaper.
Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Lovisa Frölund på telefon: 018-617 07 92 eller på e-post: lovisa.frolund@regionuppsala.se
om du vill veta mer om arbetet och verksamheten.
Publiceringsdatum2026-01-14
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
