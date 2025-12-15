Sjuksköterska till En Väg in
2025-12-15
Sjuksköterska till En Väg in Hässleholm kommun har vi gjort om vårt sätt att arbeta med En Väg in.
Att arbeta som sjuksköterska i En Väg In innebär att du är den första kontakten för patienter som söker hemsjukvård. Du tar emot inkommande ärenden vi ar remiss, gör bedömning om rätt av hemsjukvård via hembesök. I rollen ingår även att i Mina Planer bevaka patienter på sjukhuset som inte redan är kända av kommunen och är central för att skapa ett tryggt, effektivt och samordnat omhändertagande.
En del av tjänsten kommer vara kliniskt arbete där du kommer vara en resurs på ett område.
Vad vi erbjuder dig
En individanpassad introduktion som ger dig en trygg start
Trygga villkor och utvecklingsmöjligheter
Internutbildningar inom t.ex. sårvård, hygien, dokumentation, beslutsstöd, psykisk hälsa, demens och digitala system
Arbetsgrupper och utvecklingsforum där du får påverka professionens och verksamhetens utveckling
Konkurrenskraftig lön och goda pendlingsmöjligheter
Förmåner för en hållbar arbetsvardag, såsom friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag (40 timmar/vecka). Två röda dagar per år fördelas med rättvisetänk utifrån tidigare arbetade helger.
Bedömning av rätt till hemsjukvård via direkta patientbesök.
Samordning och planering av insatser med kommun, sjukhus och primärvård via Mina Planer på patienter som tidigare inte är kända i kommunen
Information till patient och närstående Dokumentation och vårdplanering.
Kliniska delen kommer du vara resurs på ett område.
Arbetet är varierat, både administrativt och direkt patientkontakt.
Vem är du?
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett varmt bemötande och ett genuint intresse för patientnära arbete.
Trivs i en koordinerande roll och i samverkan med flera aktörer.
Är trygg i kliniska bedömningar och kan arbeta självständigt.
God datorvana och behärska svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god vana att dokumentera i journalsystem procapita och lifecare, samt erfarenhet av arbete i systemen Mina planer, NPÖ och Pascal.
Har B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av hemsjukvård, geriatrik, slutenvård, vårdplanering.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett lugnt och strukturerat arbetssätt, och ser lösningar där andra ser hinder.
Du:
Har en stark vilja att utvecklas och dela med dig av din kunskap
Är lösningsfokuserad och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Är trygg i din yrkesroll och gillar att handleda och stötta kollegor
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut utifrån professionella bedömningar
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen: Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Lämna löneanspråk i din ansökan
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
