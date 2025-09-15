Sjuksköterska till Emmaboda Hälsocentral
2025-09-15
Vill du arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska på Emmaboda hälsocentral? Vi erbjuder nu en tillsvidaretjänst till vårt sjuksköterskateam i en god arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Hos oss får du ett meningsfullt och omväxlande arbete där du får möjlighet att vara en del av den framtida utvecklingen i en spännande verksamhet. Du kommer att vara en del av en välbemannad hälsocentral, god arbetsmiljö samt möjlighet att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet.
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss arbetar du med ett varierande mottagningsarbete. Det innebär att du möter patienter både på hälsocentralen, via telefon och digitala vårdbesök. Sjukvårdsrådgivning, triagering och egen bedömning utgör en stor del av arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom primärvård, samt erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic. Vi värdesätter att du har god förmåga att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du också känner dig bekväm i att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringen sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Emmaboda hälsocentral är en trevlig, välfungerande och välbemannad hälsocentral med ca 6 700 listade patienter i natursköna Emmaboda. Vi har god tillgänglighet för våra patienter. Vi sätter patientens hälsa i fokus och strävar efter att vara en kraft för hälsan i länet där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett rikare, tryggare och friskare liv.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Carina Parai, Verksamhetschef 073-0546398
