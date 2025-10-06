Sjuksköterska till Elgströmska huset
Örebro kommun / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-10-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du en driven sjuksköterska som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för våra hyresgäster? Välkommen med din ansökan till oss på Elgströmska huset! Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Nu har du möjligheten att bli en del av vår trygga och engagerade arbetsgrupp på Elgströmska huset. Den här tjänsten kommer vara inriktad mot våra hyresgäster med kognitiv svikt. Du kommer att vara omvårdnadsansvarig för 20 hyresgäster, och arbeta i team tillsammans med dina sjuksköterskekollegor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och enhetschef. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen. För att trivas i rollen som sjuksköterska hos oss tror vi att du precis som vi brinner för att skapa en trygg och meningsfull vård för våra hyresgäster.
Tillsammans säkerställer vi en god och säker personcentrerad vård kring varje hyresgäst!
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
Elgströmska huset ligger i Mellringe och har 59 platser avsedda för personer med kognitiv svikt och 20 platser avsedda för korttidsvård. Hos oss har vi stort fokus på nollvisionsarbete och personcentrerad vård. Som sjuksköterska hos oss kommer du att ha din grundplacering på Elgströmska huset men tillhöra område Väster 1 i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Väster 1 innefattar Adrianska huset, Löwenhjelmska huset och Elgströmska huset. Läs mer om Elgströmska huset på orebro.se/elgstromska!
Som sjuksköterska på Elgströmska huset kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS) där vi samlar alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden under en och samma organisation. På så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt
• erfarenhet av dokumentations- och verksamhetssystem såsom Treserva, Lifecare, Pascal och Senior Alert
• specialistutbildning så som distriktssköterska, geriatrik eller psykiatriTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Arbetstid: dag, kväll och helg. I dagsläget är det två helger på tolv veckor.
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Förlängd annonsering. Sista ansökningsdag är 19 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9541400