Sjuksköterska till ECT-team

Psykiatrisk mottagning Nyköping
Vill du vara en del av ett team där omsorg, trygghet och professionalism går hand i hand? Vi söker nu en sjuksköterska till vårt ECT-team - en roll där du får använda både din omvårdnadskompetens och ditt engagemang för att ge patienter hopp, lindring och en väg vidare.Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Nyköping erbjuder specialistpsykiatrisk vård för vuxna patienter. Här möter vi människor i olika livssituationer, och vårt arbete genomsyras av omtanke, respekt och en vilja att skapa förtroendefulla relationer. Vi är en stor mottagning med flera professioner som samarbetar nära varandra för att erbjuda trygg och tillgänglig vård. Arbetstiden är förlagd till dagtid, vilket ger en god balans mellan arbetsliv och fritid.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i ECT-teamet får du en central och meningsfull roll. Du arbetar som ECT-operatör, vilket innebär att du tillsammans med psykiater och anestesipersonal ansvarar för att behandlingarna genomförs på ett säkert och värdigt sätt.
I din roll möter du patienter i en ofta sårbar situation. Du blir den trygga närvaron som förbereder, följer och stöttar både före, under och efter behandlingen. Genom din kompetens bidrar du till att skapa lugn, tillit och omsorg i ett behandlingsmoment som för många kan vara både avgörande och livsförändrande.
Arbetet innefattar:
Att medverka vid och utföra ECT-behandlingar i nära samarbete med teamet
Att övervaka och ge omvårdnad före, under och efter behandling
Att vara ett medmänskligt stöd för patienter och närstående
Att bidra till att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet
Vi erbjuder
En dagtidstjänst med struktur, kontinuitet och balans
En arbetsplats som värdesätter omtanke och samarbete
Introduktion och intern utbildning i ECT-metodik
Ett team där vi stöttar varandra och där din insats gör verklig skillnad
Din kompetens
• Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom psykiatri eller anestesi
• Har intresse för att kombinera avancerad behandling med medmänsklig omsorg
• Trivs med teamarbete och har förmåga att inge trygghet i mötet med patienter
• Vill vara med och utveckla en vård som sätter patientens behov och värdighet i fokus
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning / Vikariat / Tidsbegränsad / om deltid skriv in procent / eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Lotta Rydberg, 072-084 39 83.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på psykiatrisk öppenvårdsmottagning!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
