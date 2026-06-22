Sjuksköterska till digital mottagning
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-06-22
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Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Är du sjuksköterska och intresserad av nya arbetssätt inom vården?
Då kan vi inom Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset, ha arbetet för dig.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset, har under våren 2026 arbetat med att ta fram arbetssätt för att starta en digital mottagning som ett pilotprojekt inom psykiatrisk öppenvård, Eskilstuna och Strängnäs. Vi söker dig leg. sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri eller motsvarande erfarenhet, som tycker att detta låter intressant och vill vara med och utveckla framtidens psykiatri. Det är meriterande med erfarenhet inom specialistpsykiatri.
Din kompetens
Vi söker dig som har god psykiatrisk kunskap och erfarenhet som vill vara med och arbeta med ett nytt arbetssätt inom en utvecklingsinriktad klinik. Du behöver ha god samarbetsförmåga eftersom du kommer att ingå i ett team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som exempelvis:
• Personlig mognad
• Flexibilitet
• Helhetssyn
• Struktur och kvalitetsmedvetenhet
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100%, projekt på 2 år. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Klinikassistent Sonia Campos Alvear telefonnummer: 073-868 02 20 .
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Psykiatrisk kliniken Mälarsjukhuset !
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-21.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9972622