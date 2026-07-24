Sjuksköterska till dialysmottagningen Köping
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2026-07-24
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Vill du arbeta med högspecialiserad vård i en kompetent och positiv arbetsgrupp? Hos oss erbjuds du ett varierande, spännande, roligt och betydelsefullt arbete där du gör skillnad och skapar trygghet för patienten. Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
På dialysmottagningen välkomnas du till en arbetsplats med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med att förbereda och utföra ordinerad behandling, övervaka, ge omvårdnad och medicinsk behandling samt dokumentera genomförd behandling. Du arbetar även med patientutbildning för att våra patienter ska känna sig delaktiga och ta eget ansvar för sin behandling. Det innebär att du stöttar och undervisar de patienter som själva vill medverka i sin behandling till exempel genom att patienten själv sätter sina nålar.
Arbetet erbjuder även kontinuitet då du som sjuksköterska också arbetar som omvårdnadsansvarig för två-tre patienter. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska får du möjlighet att följa och planera patientens vård och behandling över längre tid.
Om arbetsplatsen
Medicinkliniken Köping har tre internmedicinska avdelningar. Dessa har olika medicinska inriktningar som kardiologi, blod-, mag-, tarm- samt akut strokeenhet med rehabilitering. Vi har också närakutmottagning, hjärtintensivavdelning och dialysmottagning. Medicinmottagningen har förutom läkarmottagning flera specialiserade sjuksköterskemottagningar. Arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster är samlade i Rehabenheten. Dialysmottagningen utför cirka 4200 behandlingar/år och har en sjuksköterskeledd njursviktsmottagningen. Det är en arbetsplats som utmärks av en gynnsam blandning av erfarenhet där vissa har arbetat länge och andra lite kortare tid. Personalen är mån om varandra och alla bidrar med sin kompetens. Hos oss tillåts du att vara ny på jobbet, du har alltid nära till dina kollegor och alltid någon att fråga om råd när du behöver. Vi erbjuder lång introduktion som också individanpassas vilket innebär att introduktionstiden kan bli längre eller kortare beroende på ditt behov och tidigare erfarenhet. Vi arbetar med rotation mellan patienter och kan även erbjuda rotationstjänst mot medicinavdelning om det är av intresse. Vi erbjuder arbetstider med dag- och kvällspass som ger god tid för återhämtning mellan arbetspassen. Det ger möjlighet till god balans mellan arbete och fritid samt möjliggör också goda möjligheter att kunna pendla. Vi har många hos oss som pendlar och de uppger att det fungerar väldigt bra. När arbetspasset är avlutat går du som arbetat hem utan att behöva lämna över till någon annan.
Våra arbetstider är dagtid kl. 07.00-15.30, kvällstid kl. 11.00-19.30. Helgpassen är förlagda till dagtid kl. 07.00-15.00 endast lördagar och två helger av fem.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya och i akuta situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som viktiga förmågor. Eftersom vi jobbar nära både patienter och anhöriga behöver du ha ett empatiskt bemötande.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Köping under v.33.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
731 30 KÖPING Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Johan Bjärengren johan.bjarengren@regionvastmanland.se Jobbnummer
10010913