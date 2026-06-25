Sjuksköterska till dialysmottagningen
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Dialys- och njurmottagningen medicinkliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-06-25Om företaget
Vi som arbetar på dialysmottagningen är ett härligt och stabilt gäng bestående av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vårt team, vidareutvecklas inom specialiserad njursjukvård samt bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vår verksamhet fokuserar på att stärka patientens kunskap och förståelse för sin njursjukdom samt att främja egenvård. Dialysverksamheten finns på två våningsplan, plan 12 med assisterad dialys och på plan 13 som är en självdialysmottagning där patienter utbildas och ges möjlighet att själva ansvara för sin behandling.Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete som samtidigt präglas av tydliga rutiner. Under ett arbetspass är det sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar tillsammans för att kunna erbjuda våra patienter dialysbehandling. En sjuksköterska ansvarar för 3-4 patienter under ett arbetspass.
Arbetet innebär en kombination av medicinteknik och omvårdnad. Omvårdnadsbehovet varierar utifrån patientens allmäntillstånd, vilket medför att arbetsuppgifterna kan omfatta såväl planerad övervakning som hantering av akuta situationer.
Majoriteten av våra patienter lever med kronisk njursjukdom, vilket innebär att du följer patienterna över tid och utgör en viktig del av deras behandling. Verksamheten innefattar även vård av patienter i akuta skeden, vilket bidrar till ett varierat arbete.
Som ny hos oss får du en trygg och gedigen introduktion:
• Strukturerat introduktionsprogram
• Personlig handledare
• Introduktion på 6 veckor, anpassad efter dina behov
Vi erbjuder individuell schemaplanering.
Mottagningen är öppen måndag–lördag, med kvällstjänstgöring till kl. 20:00 på måndagar och fredagar.
Hoppas att Du vill bli en av oss i dialysgänget!
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska.
Du är en person som sätter patienten i fokus, har ett professionellt förhållningssätt och är positiv med ett bra bemötande. Du tycker om att arbeta självständigt men har också en bra samarbetsförmåga.
Erfarenhet från dialysvård eller njurkompetens är meriterande men inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad 100%.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Anne Kuusikoski, 073-867 45 57.
Fackliga företrädare Linda Jansson 016-10 32 16.
Kom och jobba hos oss på dialys- och njurmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9978778