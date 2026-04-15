Sjuksköterska till Dialysenheten
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-04-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Medicinsk vårdenhet F, Dialysenheten, Länssjukhuset Ryhov
Vill du arbeta med nära och kontinuerliga patientmöten? Nu har du chansen att bli vår nya kollega!
Rollen som sjuksköterska på dialysenheten
I rollen som sjuksköterska jobbar du med hemodialys och fokus på att ta tillvara patientens egenvårdsförmåga. Du blir patientansvarig för några patienter och arbetar med patientsamtal, läkarrond, kontakt med närstående och annan vårdpersonal. Arbetet sker i team med bland andra dietist, sjukgymnast och kurator. Dokumentation sker i Cosmic och Therapy Data Management System.
Din blivande arbetsplats
Medicinsk vårdenhet F är en kombinerad öppenvårdsmottagning med njurmottagning, peritoneal- och hemodialys. För hemodialys finns 33 behandlingsplatser.
Vi är en del av verksamhetsområde Medicinsk vård i Region Jönköpings län. Vi har ett tätt samarbete inom njursektionen och med övriga enheter inom regionen. Tillsammans erbjuder vi våra patienter den bästa möjliga vården.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom yrket.
Du har ett genuint intresse för människan och helheten. Att kunna samarbeta i grupp och mellan professioner är avgörande i vår verksamhet. Du är trygg i din roll som sjuksköterska och kan arbeta självständigt. Vi ser positivt på egenskaper såsom att du är lösningsfokuserad, gillar utmaningar och har lätt för att arbeta strukturerat i stressade och pressade situationer. Att hjälpas åt är viktigt för oss, så vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som anställd hos oss får du arbeta på en enhet där vi värnar om ett gott arbetsklimat. Det är en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet!
Arbetstiden är fördelad mellan dag- och kvällstjänstgöring måndag, onsdag, fredag. Övriga dagar endast dagtjänstgöring och var tredje helg.
Vi erbjuder anpassad introduktion på 8 veckor utifrån dina erfarenheter med möjlighet att utvecklas under goda förutsättningar.
Några av våra medarbetare beskriver:
"På dialysen Ryhov har vi ett gott samarbete och god stämning i personalgruppen"
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här:
Förmåner Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Carin Alm, 010-241 51 20 eller biträdande vårdenhetschef Ulrica Werner, 010-241 51 21.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 maj 2026. Urval och intervjuer kommer ske löpande, så lämna gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M643/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9855715