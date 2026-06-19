Sjuksköterska till Demensboende
Ängelholms kommun, Uppdrag och Stöd / Sjuksköterskejobb / Ängelholm Visa alla sjuksköterskejobb i Ängelholm
2026-06-19
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Vi söker ny kollega till vårt SÄBO- gäng.
Kvarnliden och är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom.
Kvarnliden består av 24 platser fördelade på två avdelningar. På Kvarnliden har man en hemvist där man tillsammans med andra har möjlighet att äta sina måltider, titta på tv samt lyssna på radio och umgås. Vår aktivering på Kvarnliden ligger centralt i byggnaden, där kan man ta del av olika aktiviteter.
Omsorgen och vården på Kvarnliden skall genomsyras av ett helhetsperspektiv med fokus på hela livssituationen och faktorer som befrämjar hälsa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån ett personcentrerat synsätt där patientens behov, resurser och delaktighet står i centrum.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunens ansvarsområde. Arbetet innebär nära samarbete med patienter, anhöriga, arbetsterapeut och fysioterapeut och andra professioner för att skapa en trygg och sammanhållen vård.
Du gillar att:
• Handleda och stötta omvårdnadspersonal
• Introducera och handleda sjuksköterskestudenter
• Bidra till verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete
• Delta aktivt i teamarbete och samverkan med externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett stort intresse av att arbeta med personer med demenssjukdom.
• Du är trygg i din yrkesroll
• Kan självständigt planera och prioritera ditt arbete
• Har en god kommunikativ förmåga
• Har lätt för att samarbeta
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Uppdrag och Stöd Kontakt
Enhetschef
Åsa Norman asa.norman@engelholm.se 0431-469139 Jobbnummer
9971417