Sjuksköterska till Danviks vårdcentral. Timanställning.
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
Varmt välkommen till oss på Danviks vårdcentral!
Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 20 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler vid Danvikstull.
- Verksamheten har ca 5000 listade patienter.
Vi stolta över vårt arbete och bland annat det goda resultatet på området patientnöjdhet, vilket framkommit flera gånger i nationella mätningar.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Vårdcentralen är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning samt mottagningsarbete.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska som vill vara timanställd.
- Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
- Du har ett gott bemötande.
- Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig!
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Timanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/280". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Danviks Vårdcentral Kontakt
Linda Jättner 0720503634 Jobbnummer
9534233