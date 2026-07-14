Sjuksköterska till Dagvård Cancer
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2026-07-14
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Har du ett genuint intresse för kirurgisk och onkologisk omvårdnad? Vill du arbeta i en verksamhet med varierande arbetsuppgifter, hög patientnärvaro och engagerade kollegor? Då kan Dagvård Cancer vara rätt arbetsplats för dig.
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion med möjlighet att ingå i ett mentorskapsprogram
ett varierande och utvecklande arbete med kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till betald specialistutbildning
arbete tillsammans med erfarna och engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap
arbetstid förlagd måndag- fredag under dag och kvällstid.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Dagvård Cancer ansvarar för omhändertagandet av patienter före och efter polikliniska undersökningar samt dagkirurgiska ingrepp. Verksamheten ansvarar även för förberedelse av patienter inför operation inom ramen för check-in-verksamheten. Det innebär att patienter inför sin operation förbereds på Dagvård Cancer och därefter förflyttas till sin slutenvårdsavdelning efter genomförd operation.
Som sjuksköterska arbetar du med preoperativa förberedelser, postoperativ omvårdnad i samband med dagkirurgiska ingrepp samt omvårdnad före och efter olika undersökningar. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat omhändertagande av patienter som genomgår biopsier, pleuratappningar, ascitestappningar, blodtransfusioner, undersökningar i narkos samt PEG- och nefrostomiinläggningar.
Rollen innebär ett omväxlande arbete med stort patientfokus där du möter patienter under kortare vårdtillfällen. Arbetet präglas av nära samarbete med kollegor och ett genuint intresse för kirurgisk och onkologisk omvårdnad.
Dagvårdsenheten är öppen mellan klockan 06.40 och 20.30 måndag till torsdag samt mellan klockan 06.40 och 19.00 på fredagar. Verksamheten är stängd på helger och röda dagar.
Vi söker dig som
är trygg och stabil i din yrkesroll, har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt utifrån situation och patientens behov
har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras och ser möjligheter i nya arbetssätt
arbetar väl tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete genom ett lyhört och respektfullt bemötande
har ett helhetsperspektiv och fattar beslut med både patientens och verksamhetens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten. KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning inom relevant område
Erfarenhet av slutenvårdsarbete
Erfarenhet av onkologiska och kirurgiska patienter
Erfarenhet av förbättringsarbete inom kirurgisk och onkologisk vård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset Kontakt
Marie Ruud, Kommunal 0812370478 Jobbnummer
10002662