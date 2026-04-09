Sjuksköterska till Dagkirurgin Norrköping
2026-04-09
Dagkirurgin Norrköping är en operation och endoskopisk enhet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Kliniken finns centralt i nya moderna lokaler utformade för att säkerställa patientsäker vård inom operation, uppvakning och endoskopisk verksamhet.
Verksamheten inrymmer sex högteknologiska operationssalar och tre salar för endoskopiska undersökningar. Därtill kommer en uppvakningsavdelning med 13 platser. Vi arbetar måndag-fredag och arbetstiden förläggs mellan klockan 07.00-17.00 där du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt schema.
Vår verksamhet kännetecknas av utvecklande miljö med en utpräglad teamanda. Klinikens målsättning är en dagkirurgisk och endoskopisk enhet i världsklass med hög tillgänglighet, hög kompetens och patientsäkra processer.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär både pre-, per- och postoperativ omvårdnad av enhetens patienter där du är en viktig del i patientflödet för operationsavdelningen. Du kommer tillsammans med teamet hantera många typer av patienter inom öron, näsa, hals, kirurgi, ortopedi, urologi samt gynekologi.
Du kommer att ha ett ansvarsfullt och stimulerande arbete där du får vara delaktig i utvecklingsarbete på hela kliniken.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen på operationssal består av dig som anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och undersköterska som i nära samarbete med anestesiläkare samt operatör arbetar i team runt patienten.
Om dig
Du har examen som sjuksköterska, med vidareutbildning inom anestesisjukvård. Erfarenhet av dagkirurgisk verksamhet är meriterande.
Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Som person är du lugn, uppmärksam och har alltid patienten i fokus. Du är också lyhörd och arbetar bra tillsammans med andra människor och har lätt för att ändra ditt synsätt. Vidare ser vi att du tar egna initiativ och vill vara med och bidra i förbättrings- och utvecklingsarbeten. I din yrkesroll är du trygg och ser möjligheter till utveckling.
Ansökan och anställning
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköping Kontakt
Vårdenhetschef
Alexandra Ringius Hård alexandra.ringius.hard@regionostergotland.se 010-1045349 Jobbnummer
9845947