Sjuksköterska till Customer Success Manager roll
Qumea AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-02
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Ditt uppdrag
Du ansvarar för att stödja och utbilda vårdteam (främst geriatrik, neurologi och stroke men även psykiatri och kommunal omsorg) i samband med införandet och användningen av QUMEAs patientmonitoreringssystem.
Som Customer Success Manager blir du länken mellan vår teknik och vårdpersonalen. Du är en viktig del av driftsättningen och du ser till att QUMEAs lösning används på rätt sätt och skapar verkligt värde för vårdpersonalen och patienterna.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Stötta projektledare och avdelningschefer genom hela implementeringsprocessen.
Förbereda och genomföra utbildningar.
Säkerställa en smidig driftsättning, inklusive tät dialog med projektledaren som ansvarar för den tekniska driftsättningen.
Stödja befintliga kunder och se till att QUMEA används på rätt sätt.
Ta emot och analysera feedback från kunden.
Stötta säljprocessen med att skapa nya erbjudanden och uppnå försäljningsmål.
Ytterligare ansvarsområden
Stötta vid skapandet och vidareutveckling av utbildningsmaterial
Organisera och genomföra referensbesök av potentiellt nya kunder
Motta felmeddelanden och genomföra motsvarande åtgärd (felsökning)
Samarbeta med och stötta produkthantering när det gäller ny- och vidareutveckling
Bidra till QUMEA:s fantastiska arbetsplats där innovation drivs genom samarbeteProfil
Vi söker dig som är boende i Västra Götalandsregionen och har flera års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska, gärna inom geriatrik, neurologi, stroke eller psykiatri och som brinner för att förbättra vården med hjälp av ny teknik.
Initiativtagande och lösningsorienterad med förmåga att skapa förtroende hos kunder
Villighet att arbeta ute på sjukhus, mest inom VGR
Förmåga att kommunicera med avdelningschefer och verksamhetschefer (ledarerfarenhet är en fördel)
Empati och tålamod för att stötta vårdpersonal under QUMEAs implementering
Teknisk expertis för att presentera QUMEA eller åtgärda konfigurationer om något inte fungerar som det ska
Erfarenhet av Microsoft-program (Outlook, Word, PowerPoint, etc.) och Monday är en fördel
Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska. Tyska är en fördel
Kultur och arbetsmiljö
På QUMEA tror vi att våra medarbetare är vår största tillgång. Vi odlar en kultur av innovation, samarbete och respekt där alla känner sig delaktiga i att göra skillnad. Vårt team består av passionerade och skickliga personer som vill förbättra sjukvården genom artificiell intelligens.
Vi värderar mångfald och inkludering och är engagerade i att skapa en välkomnande och stödjande miljö för alla. Vi erbjuder flexibla arbetsarrangemang för att hjälpa våra anställda att balansera arbete och privatliv, och vi uppmuntrar kontinuerligt lärande och professionell utveckling.
Vi tror också på att erkänna och belöna våra anställda för deras hårda arbete och bidrag. Vi erbjuder omfattande förmåner, inklusive konkurrenskraftig ersättning, möjlighet till flexibelt arbetsschema och tjänstepension. Vi har också regelbundna teamevent och sociala aktiviteter för att främja en positiv och rolig arbetsmiljö.Så ansöker du
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Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qumea AB
(org.nr 559124-4651), https://qumea.com/sv/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inom Västra Götalandsregionen Jobbnummer
9990206