Sjuksköterska till Carlanderska Vårdcentral
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Vårdcentralen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-26
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Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Välkommen till Möjligheternas sjukhus!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska på Vårdcentralen Carlanderska. Du kommer bl.a. att arbeta med sjuksköterskemottagning, telefonrådgivning, patientnära laboratoriearbete och provtagning samt vid behov assistera våra läkare. En del av tjänsten innebär ett särskilt ansvar inom vår äldremottagning, där du bland annat ansvarar för uppföljning av äldre patienter och vårdplanering. Vi tillämpar arbetsrotation vilket ger en varierad arbetsdag och goda möjligheter till utveckling.
Sedan september 2025 har Vårdcentralen flyttat in i helt nybyggda lokaler på Eklandagatan tillsammans med Rehab och BVC. Här får du möjlighet att vara med och fortsätta utveckla arbetssätt, flöden och verksamheten tillsammans med engagerade kollegor.
Vårdcentralen Carlanderska är en av de största vårdcentralerna inom Västra Götalandsregionen med ca 18 000 listade patienter. Vårdcentralen har ett 40-tal medarbetare och erbjuder såväl personlig som digital vård och service. Inom enheten finns förutom läkare, sjuksköterskor, en undersköterska och medicinska sekreterare även ett psykosocialt team, BVC och distriktssköterskemottagning. Dessutom finns specialistsköterskemottagning för diabetes, astma/KOL, hjärta/kärl, osteoporos och äldre. Arbete sker i journalsystemet Webdoc. Vårdcentralen Carlanderska har också ett samordningsansvar för särskilt boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst ett års erfarenhet från arbete som sjuksköterska på vårdcentral. Har du tidigare arbetat på äldremottagning är det meriterande.
I din roll som sjuksköterska är du trygg, engagerad och har lätt för att skapa goda relationer. Du trivs med att samarbeta över professionsgränser och sätter alltid patienten i fokus. Du arbetar självständigt, är strukturerad och har förmåga att prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss, därför är det av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
I rekryteringsprocessen tillämpar vi arbetspsykologiska tester och vi genomför också bakgrundskontroller, vilket innebär att vi kommer att kontrollera din legitimation, ta referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
Eklandagatan 80 (visa karta
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412 61 GÖTEBORG Arbetsplats
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Vårdcentralen Kontakt
Enhetschef
Hazel Ericsson hazel.ericsson@carlanderska.se Jobbnummer
9980769