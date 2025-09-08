Sjuksköterska till Capio vårdcentral Viksjö
Vill du arbeta på en vårdcentral där gemenskap, utveckling och arbetsglädje står i centrum?
Välkommen till Capio Vårdcentral Viksjö, en modern och trivsam arbetsplats i Viksjö centrum med goda kommunikationer och fri parkering.
Hos oss arbetar engagerade teamspelare där allas kompetens och olikheter bidrar till utveckling. Vi värnar om ett varmt bemötande, arbetsglädje och ömsesidigt stöd mellan kollegor. Under samma tak finns läkarmottagning, sjuksköterske- och distriktssköterskemottagning, astma/KOL, diabetes, hypertoni, äldremottagning, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator.
Vi gillar att samarbeta, tänka nytt och ha kul på jobbet - och vi hoppas att du vill bli en del av vårt gäng.
Din roll
Vi söker nu en legitimerad sköterska till vårt team.
Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i primärvård såsom triagering, telefonrådgivning, chatt, mottagningsarbete och bedömning av akuta patienter.
Du arbetar självständigt, vilket innebär att du gör egna bedömningar och fattar egna beslut, men du har alltid ett engagerat team som stöttar dig. Som en del av vår verksamhet får du också möjlighet att bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt tillsammans med kollegor. Vi är en arbetsplats som gärna anpassar oss efter samhällets behov och som vågar tänka nytt.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där du trivs och utvecklas.
Vi kombinerar det bästa av två världar: närhet och delaktighet genom vår lokala självstyrning och kort väg mellan idé och beslut, samt trygghet och utveckling tack vare en stor organisation i ryggen med stöd, nätverk och kompetensutveckling.
Dessutom får du:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Nätverk inom ditt område
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sköterska och har erfarenhet av primärvård.
Vi tror att du är:
Trygg i din yrkesroll och har ett patientfokuserat arbetssätt
Noggrann och flexibel med förmåga att anpassa tempo och arbetsmetoder
En lagspelare som gärna tar initiativ
Strukturerad, tydlig och förtroendeingivande
Engagerad och mån om att alltid hålla hög kvalitet
Anställningsvillkor och ansökan Tillsvidareanställning, 80-100 procent enligt överenskommelse
Dagtid måndag till fredag, våra öppettider är 07-17 och vi turas om att bemanna dessa tider
Tillträde enligt överenskommelse
6 månaders provanställning tillämpas
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
