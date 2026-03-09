Sjuksköterska till Capio Vårdcentral Sävja
2026-03-09
Vi är en vårdverksamhet inom Capio som erbjuder trygg, patientnära och evidensbaserad vård. Vårt team består av engagerade yrkespersoner med olika kompetenser som tillsammans arbetar för goda patientmöten och effektiva vårdprocesser. Vi arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete och värdesätter delaktighet, respekt och samarbete.
Capio Vårdcentral Sävja är beläget alldeles intill skogen Lunsen, men fin natur runt husknuten. Du kan lätt ta dig hit från E4:an eller Buss 5 från Uppsala Centralstation.
Capio Vårdcentral Sävja har även BVC och MHV. Vi är cirka 38 medarbetare, och har alla professioner inom primärvård.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta i ett multidisciplinärt team med ansvar för omvårdnad och patientsäkerhet. Uppdraget innefattar bedömningar vid rådgivning i telefon samt digitalt samt deltar i planering av vårdinsatser tillsammans med kollegor och andra professioner. Arbetet innefattar även mottagningsarbete, bedömning och uppföljning av patienter, läkemedelshantering samt dokumentation i Cosmic.
Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med läkare och annan sjukvårdspersonal. Du deltar i arbetsplatsens förbättringsarbete samt i utbildning och utveckling av rutiner.
Vi erbjuder dig
100% tjänstgöringsgrad, graviditetsvikariat med start april 2026 tom april 2027, men ev. möjlighet till förlängning
Kollektivavtal
Närvarande chef och ett stödjande team
APT månadsvis och även professions-möten regelbundet
Möjlighet till kompetensutveckling internt och externt
Friskvårdsbidrag 3000:- och tillgång till gym
En inkluderande arbetsplats med planerad introduktion
Möjligheter att påverka arbetsinnehåll och att utveckla ditt specialintresse
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Erfarenhet från mottagningsarbete, hembesök eller vårdcentral är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonrådgivning och dokumentation i journalsystemet Cosmic.
Som person är du professionell, empatisk och trygg i din yrkesroll. Du är van att prioritera, arbeta strukturerat och samarbeta i team. Flexibilitet och en vilja att bidra till förbättringsarbete värdesätts högt. Du behöver vara öppen för nya arbetssätt i en innovativ verksamhet som är nytänkande och vill driva verksamheten framåt!Kvalifikationer
Legitimation som sjuksköterska
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av kliniskt arbete; erfarenhet från primärvård är meriterande
Goda IT-kunskaper för journal- och kommunikationssystemSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
