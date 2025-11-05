Sjuksköterska till Capio Närsjukhus i Simrishamn
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Simrishamn Visa alla sjuksköterskejobb i Simrishamn
2025-11-05
Vi söker sjuksköterska till Capio Närsjukhus i Simrishamn. I Simrishamn finns det lilla närsjukhuset med det stora vårdutbudet, beläget vid kusten på det vackra Österlen. På sjukhuset arbetar cirka 150 medarbetare.
Capio - Nordens största privata vårdgivare Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: kvalitet, samhällsansvar, innovation och empowerment. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande.
Din roll
På Närvårdsavdelningen har vi 34 slutenvårdsplatser med internmedicin och geriatrik. Målgruppen är framför allt de patienter som vid behov av slutenvård inte har behov av akutsjukhusets resurser. Dessa patienter kan komma från sydöstra Skånes kommuners hemsjukvård eller särskilda boenden. Patienter kan även komma från Skånes övriga kommuner eller sjukhus. Inläggning via mobila team i primärvården ska vara möjlig. Direktinskrivning till slutenvården ska kunna ske dygnet runt.
I Capios satsning kring den multisjuka patienten kommer vi att arbeta enligt Comprehensive Geriatric Assesment (CGA) för att ta fram en koordinerad plan för behandling och uppföljning utifrån den individuella patientens specifika livssituation och diagnos. Detta inkluderar standardiserade vårdprocesser vid identifierade tillstånd och problemområden som till exempel undernäringsproblematik, risk för fall och trycksår eller multisjuka äldre. Arbetet utgår från multiprofessionella team vilket innebär du som sjuksköterska arbetar tillsammans med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskorna.
Vi erbjuder dig
• En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
• Friskvårdsbidrag
• Individuell lönesättning
• Ett nätverk av stöttande kollegor
• Trygghet i att ha en stor organisation i bakgrunden som stöd
• Inflytande och delaktighet i verksamheten
• God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Om dig
Vi välkomnar dig som legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning med inriktning vård av äldre eller erfarenhet av geriatrisk vård. Du som person har ett gott bemötande gentemot såväl patienter som anhöriga och kollegor. Det är viktigt att du kan skapa förtroende hos patienter och närstående samtidigt som du är positiv, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar i arbetsuppgifter förändras.
Erfarenhet av systemen Melior och Mina Planer är meriterande.
Publicerat: 2025-06-03
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
